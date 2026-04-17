Maia Sandu, întrevederi cu președinții altor state, în Turcia

Președinta R. Moldova Maia Sandu a avut pe 17 aprilie întrevederi cu omologii săi din Turcia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina și Azerbaidjan, în Antalya, informează Președinția într-un comunicat.

Șefa statului a participat pe 17 aprilie la Antalya Diplomacy Forum, desfășurat în Antalya, Turcia, la invitația Președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

Potrivit Președinții, evenimentul a reunit lideri politici, diplomați și experți internaționali și oferă o platformă de dialog privind provocările regionale și globale.

În marja forumului, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, gazda Forumului Diplomatic de la Antalya, dar și cu președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și președintele Bosniei și Herțegovinei, Denis Bećirović.

