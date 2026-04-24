Maia Sandu, întrevedere cu reprezentanții Forței Fermierilor

Lidera R. Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Forței Fermierilor. În cadrul acesteia au fost discutate „mai multe probleme cu care se confruntă fermierii”, precizează Președinția într-un comunicat.

„Au fost abordate subiecte precum impactul creșterii prețurilor la combustibili și la alte inputuri, precum și necesitatea elaborării unei strategii de adaptare a agriculturii la schimbările climatice. Fermierii au solicitat creșterea sprijinului pentru agricultură și îmbunătățirea mecanismelor de alocare a acestuia”, se arată în comunicat.

Potrivit Președinției șefa statului „a accentuat necesitatea identificării unor soluții sustenabile pentru dezvoltarea sectorului agricol și creșterea competitivității produselor autohtone”, iar părțile au convenit să continue dialogul pentru a identifica măsuri concrete de sprijin și pentru a consolida reziliența agriculturii.

La începutul lunii martie, după ce fermierii au solicitat, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, intervenții urgente pe fondul scumpirii carburanților, provocată de conflictului din Iran, Guvernul a anunțat că monitorizează evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și menține dialogul cu reprezentanții sectorului agricol.

Atunci, fermierii au cerut posibilitatea de a cumpăra motorină la preț angro, avertizând că o nouă majorare ar putea afecta masiv activitatea acestora, care deja întâlnește multe obstacole din cauza secetei și înghețurilor.

Guvernul a anunțat miercuri, 11 martie, „soluțiile necesare” identificate pentru fermieri, care se află în plină campanie de primăvară a lucrărilor agricole.

Prima dintre măsuri vizează rambursarea accizei la motorină, „pentru a diminua presiunea asupra prețurilor”. Proiectul hotărârii de Guvern este „în proces de promovare”, conform ministrei.

Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor își propune să extindă perioada de rambursare a TVA și să simplifice procedurile aferente, „astfel încât să poată fi asigurată lichiditatea necesară fermierilor în această campanie de primăvară”.