Maia Sandu, despre atacul rusesc asupra Cernihivului, soldat cu 148 de răniți: „O astfel de agresiune clară împotriva civililor nu trebuie să rămână nepedepsită”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că condamnă ferm atacul cu rachete al Federației Ruse asupra orașului Cernihiv, soldat cu 7 morți și 148 de răniți. Șefa statului a scris despre asta pe pagina sa de Twitter.

I strongly condemn Russia's missile attack on Chernihiv today. Innocent lives lost, many wounded — my thoughts are with the victims and their families. Such blatant aggression against civilians must not go unpunished. Russia must be held accountable for its atrocities in Ukraine.