Maia Sandu a constituit Consiliul Național de Securitate. Care este componența

Maia Sandu a semnat decretul prin care a constituit Consiliul Național de Securitate (CNS). Membrii lui vor avea rol consultativ pe lângă președinte, vor coordona și decide politicile de securitate națională.

Președinta R. Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru.

La fel, în componența CNS mai fac parte: președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică Lilian Carp, directorul SIS, Alexandru Musteața, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, procurorul general interimar, Alexandru Machidon guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, șefa Centrului pentru combaterea dezinformării, Ana Revenco, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, ministrul Jutiției, Vladislav Cojuhari, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunităția Parlamentului, Veronica Roșca, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.