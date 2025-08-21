Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 21 august, cu Beate Meinl-Reisinger, ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, anunță într-un comunicat Președinția.

„Austria, stat membru al Uniunii Europene de trei decenii și țară neutră, este un susținător ferm al parcursului european al R. Moldova. De-a lungul anilor, cooperarea bilaterală s-a materializat prin proiecte implementate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și prin investiții în educație, sectorul energetic și dezvoltare rurală”, a scris instituția.

În cadrul întrevederii, Maia Sandu și Beate Meinl-Reisinger au discutat despre reformele realizate de R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, despre provocările de securitate din regiune, dar și despre eforturile de a readuce pacea pe continentul european.

Totodată, șefa statului a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant al Austriei și a subliniat importanța cooperării strânse cu partenerii europeni în consolidarea democrației, a rezilienței economice și a securității R. Moldova.

De asemenea, ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a R. Austria a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi.