Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga

Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen. Întâlnirile au avut loc în marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, potrivit Președinției.

Discuțiile s-au axat pe aprofundarea relațiilor bilaterale dintre R. Moldova și Regatul Țărilor de Jos, pe dialogul politic și pe cooperarea în domenii de interes comun. Președinta Maia Sandu a apreciat sprijinul constant oferit de Regatul Țărilor de Jos pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar şi pentru reforma justiției și securitatea cibernetică.

„Un subiect distinct al întrevederilor l-a constituit pacea și securitatea, în contextul regional actual, precum și eforturile R. Moldova de a-și consolida reziliența și capacitatea de a face față provocărilor de securitate”, comunică Președinția R. Moldova.

Sursa: presedinte.md

De asemenea, în cadrul vizitei în Regatul Țărilor de Jos, președinta Maia Sandu urmează să aibă o discuție cu experți în relații internaționale, găzduită de Institutul Clingendael din Haga, axată pe procesul de aderare R. Moldova la Uniunea Europeană și lecțiile de reziliență învățate în fața războiului hibrid al Rusiei.