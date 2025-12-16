Maia Sandu, la Haga: „Responsabilitatea revine Europei — de a susține pacea, de a sprijini Ucraina”

Președinta Maia Sandu a deschis Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Aceasta a ținut un discurs în care a reiterat că R. Moldova susține toate eforturile care să ducă la încetarea războiului și a suferinței pe care o provoacă, toate eforturile care să conducă la „o pace demnă” și toate eforturile care să prevină un viitor conflict, „pentru că modul în care se va încheia acest război va defini viitorul Europei”.

„Istoria este grăitoare. Pacea rareori dăinuie fără responsabilitate. Atunci când responsabilitatea este consacrată prin legi și instituții, societățile își revin. Atunci când responsabilitatea este omisă sau amânată, violența revine — adesea sub forme și mai destabilizatoare. Responsabilitatea înseamnă crearea condițiilor pentru o pace durabilă. Prin urmare, responsabilitatea este o condiție a securității — astăzi și în viitor. Însă responsabilitatea nu privește doar Ucraina. Și nu este vorba doar despre un agresor și o victimă. Responsabilitatea privește Europa. Fiecare țară din Europa. Este vorba despre disponibilitatea Europei, în ansamblul său, de a-și apăra pacea. Și să fim sinceri: acest război ne afectează deja modul normal de viață, departe de linia frontului. Dronele violează spațiul aerian european, afectând planurile de călătorie. Infrastructura critică este vizată de sabotaje. Atacurile cibernetice perturbă servicii. Dezinformarea urmărește să ne divizeze societățile din interior”, a declarat Sandu.

Președinta a punctat că acest moment este „despre Ucraina”, dar este și „despre capacitatea națiunilor libere și suverane din Europa de a-și proteja cetățenii de rău și violență, despre capacitatea noastră, ca europeni, de a rămâne uniți, în solidaritate, pentru a ne apăra modul de viață, democrațiile și pacea”,.

Potrivit ei, convenția semnată marți, prin care se instituie Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, contează, în primul rând, pentru oameni, pentru cei care și-au pierdut membrii familiei, entru cei ale căror locuințe au fost distruse, ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna. „Legea nu poate anula pierderea, dar poate recunoaște prejudiciul, poate restabili demnitatea și poate afirma că suferința nu este nici invizibilă, nici uitată”, a subliniat Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, convenția contează și pentru sistemul internațional.

Maia Sandu a reafirmat că reziliența Ucrainei „contează cu mult dincolo de granițele sale”, întrucât ea „păstrează pacea în Europa”. Aceasta a mai menționat că securitatea Europei depinde acum de sprijinul acordat Ucrainei — și de împiedicarea Rusiei de a continua acest război și de a-l pregăti pe următorul.

„Ucraina trebuie să continue să primească un sprijin puternic și susținut. Nu sporadic. Nu ezitant. Ci cu înțelegerea faptului că succesul Ucrainei este o condiție prealabilă pentru pacea viitoare a Europei. Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor. În același timp, capacitatea Rusiei de a purta război trebuie redusă. Sancțiunile contează. Izolarea contează. Presiunea contează. Un război de agresiune nu poate fi lăsat să rămână sustenabil din punct de vedere economic. O descurajare eficientă astăzi evită costuri militare, economice și umane mult mai mari în viitor”, a declarat șefa statului în discurs.

În încheiere, președinta a afirmat că „de modul în care se va încheia acest război depinde dacă Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi războaie”, iar aceasta este „responsabilitatea Europei, nu a altcuiva”.

„Responsabilitatea revine Europei — de a susține pacea, de a sprijini Ucraina și de a apăra fundamentele securității, democrației și bunăstării noastre. De a face aceste lucruri cu hotărâre sau de a eșua în fața istoriei – punând astfel în pericol viitorul democratic și pașnic al Europei. Ucraina luptă. Întrebarea care se află în fața noastră este dacă Europa se va ridica la înălțimea acestui moment — sau va eșua. Mulțumesc tuturor țărilor reprezentate astăzi pentru sprijinul acordat Ucrainei. Iar ca țară care deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună. O Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine”, a declarat Sandu.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este un mecanism internațional care are ca scop examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Comisia reprezintă etapa următoare instituirii Registrului de Daune pentru Ucraina, convenit de șefii de stat și de guvern la Summitul Consiliului Europei de la Reykjavík (până în prezent, 44 de state și Uniunea Europeană au aderat la Registru, care a primit deja peste 80 000 de cereri). Noua Comisie va avea mandatul de a examina, evalua și soluționa cererile depuse în Registru și de a stabili, de la caz la caz, cuantumul despăgubirilor datorate.