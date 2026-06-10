Începe sezonul ambroziei. Ministerul Sănătății prezintă măsuri de protecție și recomandă cetățenilor să sesizeze prezența plantei autorităților

Ministerul Sănătății (MS) avertizează populația despre riscurile majore asociate cu polenul de ambrozie, una dintre cele mai invazive și alergene plante care afectează tot mai mult sănătatea publică în perioada iulie – septembrie. Cetățenii sunt îndemnați să sesizeze prezența ambroziei la primăriile din localități, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), îndeamnă MS.

Ambrozia, cunoscută și sub denumirea de „iarba pârloagelor”, s-a răspândit rapid în ultimii ani pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv în zone locuite și pe marginea drumurilor.

Polenul de ambrozie este unul dintre cei mai agresivi alergeni. Ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie și până la finalul lunii septembrie. Este suficientă o concentrație de 30 de grăunciori de polen pe metru cub de aer pentru a genera o reacție alergică, iar în cazul persoanelor cu o anumită sensibilitate – 1-2 grăunciori de polen pe metru cub, conform datelor oferite de Ministerul Sănătății.

Simptomele alergiei la ambrozie

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozie se manifestă prin strănut în salve (repetat), nas înfundat și secreții nazale apoase.

„Inflamația alergică poate progresa și la nivel ocular, determinând lăcrimare, mâncărime oculară și uneori edem palpebral. Unii pacienți dezvoltă și astm, manifestat prin episoade de tuse seacă, senzație de lipsă de aer sau de compresiune toracică, respirație dificilă și zgomotoasă. Uneori, alergia la ambrozie determină apariția simptomelor cutanate, a pruritului la nivelul buzelor și limbii, angioedemului și, mai rar, a celei mai severe forme de reacție alergică cu debut spontan – șocul anafilactic”, scrie MS.

Alergiile generate de ambrozie pot afecta orice persoană, indiferent de vârstă.

Tratament și prevenție

Ministerul Sănătății recomandă ca persoanele afectate să consulte un medic alergolog și să urmeze tratamente personalizate, evitând automedicația.

Măsuri de protecție recomandate în timpul expunerii la polenul de ambrozie:

evitați expunerea în perioada de polenizare (mijlocul lunii iulie-septembrie), în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt;

păstrați ferestrele casei și ale mașinii închise;

utilizați aparatele de aer condiționat în casă;

există două tipuri de tratamente: tratament farmacologic – cu corticosteroizi intranazali și antihistaminice, soluția nazală salină este recomandată ca și parte a schemei de tratament și imunoterapia alergen-specifică, care este singura opțiune terapeutică prin care se modifică evoluția bolii alergice și are potențial curativ.

Proprietarii de terenuri, obligați să distrugă ambrozia. În caz contrar, aceștia riscă amenzi

Autoritățile centrale și locale, precum și persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri pe care crește ambrozia, vor fi obligate să distrugă planta înainte de înflorire. Nerespectarea acestei obligații va atrage sancțiuni contravenționale. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre adoptat de Guvern în luna martie.

Astfel, autoritățile locale vor avea obligația de a identifica terenurile pe care crește ambrozia, vor face hărți ale focarelor și vor informa proprietarii despre obligația de a înlătura planta.

Hotărârea stabilește și obligații pentru persoanele fizice și juridice. Proprietarii și deținătorii de terenuri agricole și neagricole, administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigare și iazurilor piscicole sunt obligați să combată și să înlăture ambrozia de pe suprafețele pe care le gestionează.