DOC Proprietarii de terenuri, obligați să distrugă ambrozia. În caz contrar, aceștia riscă amenzi

Autoritățile centrale și locale, precum și persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri pe care crește ambrozia, vor fi obligate să distrugă planta înainte de înflorire. Nerespectarea acestei obligații va atrage sancțiuni contravenționale. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre adoptat de Guvern miercuri, 18 martie.

Astfel, autoritățile locale vor avea obligația de a identifica terenurile pe care crește ambrozia, vor face hărți ale focarelor și vor informa proprietarii despre obligația de a înlătura planta.

Hotărârea stabilește și obligații pentru persoanele fizice și juridice. Proprietarii și deținătorii de terenuri agricole și neagricole, administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigare și iazurilor piscicole sunt obligați să combată și să înlăture ambrozia de pe suprafețele pe care le gestionează.

De asemenea, cei care desfășoară lucrări de construcție trebuie să prevină apariția și răspândirea ambroziei în perimetrul șantierelor și terenurilor aflate în gestiune.

„Nerespectarea obligațiilor va atrage răspundere contravențională”, a subliniat Guvernul. Amenzile pentru necosirea ambroziei pot ajunge până la 9 000 de lei în cazul persoanelor juridice și până la 3 000 de lei pentru persoanele fizice.

La nivel central însă, instituțiile din domeniul agriculturii, mediului și sănătății vor coordona acțiunile, vor desfășura campanii de informare și vor verifica aplicarea măsurilor. Totodată, pe paginile web oficiale ale autorităților publice centrale de specialitate vor fi inaugurate pagini specializate pentru a permite familiarizarea cu toate aspectele acestei buruieni.

„Polenul ambroziei poate provoca alergii, crize de astm și alte probleme respiratorii. În același timp, afectează culturile agricole și biodiversitatea și echilibrul natural al terenurilor”, susțin autorii proiectului.

