Mai mulți moldoveni au fost implicați într-o rețea criminală care a furat peste 100 de mașini de lux în toată Europa

O rețea de crimă organizată extrem de specializată, responsabilă pentru furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, a fost destructurată într-o operațiune internațională condusă de carabinierii italieni cu sprijinul Europol și Eurojust. Valoarea estimată a tuturor mașinilor furate este de cel puțin 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat Europol.

Rețeaua criminală, formată din vorbitori de limbă rusă, în principal din cetățeni moldoveni, a vizat vehicule hibride de lux din nordul Italiei și regiunea Marbella din Spania. Mașinile furate și componentele acestora (caroserie, pachete de baterii, piese mecanice) au fost expediate prin portul european Anvers către piețe ilegale internaționale.

„Pe 7 octombrie 2025 au avut loc 9 arestări în regiunile Reggio Emilia și Lombardia din Italia. În plus, au fost confiscate și 35 000 de euro în numerar și 150 000 de euro în criptomonede”, potrivit Europol.

Aproximativ 100 de ofițeri au participat la acțiunea coordonată, susținuți de ofițeri ai Gărzii Civile spaniole detașați în Belgia și Italia și de echipe de carabinieri italieni trimise în Spania și Belgia.

„Experți în criptomonede din Belgia, Italia și Spania s-au alăturat căutărilor pentru a securiza și recupera activele digitale ilicite. Un centru de coordonare a fost înființat la Eurojust, în timp ce Europol a detașat experți și un birou mobil în Italia și Belgia”, se arată în comunicat.

Infractorii au operat cu precizie de tip militar. Anchetatorii au descoperit:

Echipe dedicate furtului de mașini, depozitare și contrafacere;

Utilizarea dispozitivelor de urmărire GPS pentru monitorizarea vehiculelor vizate;

Instrumente electronice pentru ocolirea sistemelor de securitate;

Modificarea VIN-urilor și a plăcuțelor de înmatriculare de la mașinile scoase din uz pentru a deghiza vehiculele furate;

Legături cu companii de transport maritim și asociați infractori pentru a muta mașini prin Anvers;

Ancheta a scos la iveală, de asemenea, un sistem complex de plăți care implică mai multe platforme și portofele cripto. Au fost identificate transferuri în valoare de aproximativ 1 milion de euro în criptomonede.

Europol a coordonat faza internațională a anchetei, reunind anchetatori din toate țările implicate și găzduind întâlniri operaționale la sediul său.