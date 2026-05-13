Restricții de circulație pe unele străzi din centrul capitalei pentru zilele de 14 și 15 mai

În perioada 14–15 mai, vor fi aplicate temporar restricții de circulație și staționare pe mai multe străzi din Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit autorităților, restricțiile au loc în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Joi, 14 mai, și vineri, 15 mai, accesul va fi restricționat pe:

str. Columna (între str. Alexandr Pușkin și Vlaicu Pîrcălab);

str. Mitropolit Varlaam (între str. Alexandr Pușkin și Mihai Eminescu);

str. Vlaicu Pîrcălab (între str. Columna și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt).

Vineri, 15 mai, restricțiile de acces vor mai afecta încă trei străzi:

str. Maria Cebotari (între str. Mihail Kogălniceanu și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt);

str. București (între str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Serghei Lazo);

str. 31 August 1989 (între str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Sfatul Țării).

„Recomandăm șoferilor să utilizeze rute alternative și să respecte solicitările inspectorilor de patrulare”, îndeamnă IGP.

R. Moldova va găzdui cea de-a 135-a Sesiune Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe.

Reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului R. Moldova la Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Acesta este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul a avut loc loc în 2003.