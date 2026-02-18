Mai multe trasee din țară au fost închise pentru vehiculele de mare tonaj din cauza condițiilor meteo

Mai multe trasee din țară au fost închise temporar pentru vehiculele de mare tonaj din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Astfel, la această oră, pentru a asigura siguranța pe trasee, este sistată circulația camioanelor pe următoarele sectoare:

traversarea camioanelor prin Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară;

circulația camioanelor prin PTF Cahul – Oancea și Giurgiulești – Galați;

restricții pentru camioane în posturile de frontieră pe frontiera moldo-ucraineană;

circulația vehiculelor de mare tonaj pe traseul R-30 Căușeni – Anenii Noi, R34 Cahul – Giurgiulești, M3 Balabanu – Giurgiulești, R34.3 Hîncești – Sărata Galbenă, satul Slobozia Mare, Cahul.

Totodată, 80 de utilaje speciale intervin pe drumurile naționale și regionale pentru a curăța traseele.

„Rugăm conducătorii auto să manifeste prudență și să respecte indicațiile rutiere”, a îndemnat IGP.