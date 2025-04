Mai multe persoane au murit după ce o mașină a intrat în mulțime în timpul unui festival în Vancouver, Canada

Mai multe persoane au fost ucise după ce o mașină a intrat în mulțime în orașul canadian Vancouver, în timpul unui incident petrecut sâmbătă seara, 26 aprilie, la un festival stradal, a declarat poliția locală, potrivit Reuters.

Potrivit informațiilor, numărul victimelor este încă necunoscut.

Într-o postare pe X, poliția a declarat că „un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime la un festival de stradă la E. 41st Avenue și Fraser” puțin după ora locală 20:00 sâmbătă.

Presa locală a raportat că un grup de pietoni a fost lovit de o mașină în timpul festivalului anual Lapu Lapu, care celebrează cultura filipineză.

Primarul orașului Vancouver, Ken Sim, a transmis, într-o declarație pe X că a fost „șocat și profund întristat de incidentul oribil de la evenimentul Lapu Lapu Day”.

Un clip cu SUV-ul care a intrat cu mașina în mulțimea de oameni a fost postat pe X.

Poliția din Vancouver a precizat că șoferul a fost prins și se află în arest.

