Magistrata Ana Cucerescu este printre cei cinci candidați înregistrați în concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista candidaților care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Magistrata Ana Cucerescu care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la închisoare în prima instanță este printre cei înscriși. La fel, la concurs participă o altă judecătorare, doi doctori în drept și un avocat.

Pentru funcțiile vacante s-au înscris cinci candidați:

Ruslan Berzoi – avocat, fondator al Cabinetului Avocatului „Berzoi Ruslan”;

Ion Bîtcă – conferențiar universitar, doctor în drept, director al Școlii doctorale „Științe juridice și relații internaționale” din cadrul USEM;

Elena Croitor – doctor în drept;

Ana Cuerescu – judecătoare la Judecătoria Chișinău;

Oxana Parfeni – judecătoare la Judecătoria Chișinău, transferată temporar la Curtea Supremă de Justiție.

În prezent, la CSJ activează 12 judecători din totalul de 20 prevăzuți de lege. Dintre aceștia, unul este detașat la CSM, iar unul la Curtea Constituțională. Doar cinci judecători au mandat complet, ceilalți fiind transferați temporar la Curtea Supremă de Justiție, scrie Bizlaw.

Potrivit legii, Curtea Supremă de Justiție este formată din 20 de judecători, dintre care 13 sunt selectați din rândul judecătorilor și 7 din rândul avocaților, procurorilor sau profesorilor universitari în domeniul dreptului.

În luna iulie, 2024, membrii CSM au decis promovarea evaluării de către avocatul Ruslan Berzoi. Acesta a fost anterior membru supleant în Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, participând la mai multe concursuri, unde nu a întrunit numărul necesar de puncte pentru a fi promovat în funcție.

Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ziarul de Gardă a analizat probele care descriu în detalii filmul campaniei de intimidare și amenințare la care a fost supusă magistrata.

Oxana Parfeni a fost numită în funcția de judecătoare la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, prin decretul președintelui R. Moldova din 26 februarie 2014, pe un termen de 5 ani. Conform hotărârii CSM din 29 septembrie 2016, a fost desemnată judecătoare la instanța nou-creată – Judecătoria Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2017, iar în baza hotărârii CSM din 11 decembrie 2018 este judecătoare specializată în materie de drept civil, începând cu 1 ianuarie 2019. La 26 februarie 2019, prin decretul președintelui R. Moldova, a fost numită în funcția de judecătoare până la atingerea plafonului de vârstă.