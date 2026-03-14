MAE „condamnă ferm” survolarea spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă și „denunță războiul de agresiune” purtat de Rusia împotriva Ucrainei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu un mesaj în care „condamnă ferm” survolarea spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă de tip Shahed, produsă în dimineața zilei de 14 martie 2026, în regiunea Cimișlia, localitatea Troițcoe. MAE a subliniat că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre.

„R. Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor R.i Moldova. În acest context, Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare, în cooperare cu instituțiile naționale competente și partenerii internaționali, pentru protejarea teritoriului său și a populației sale”, se arată în declarație.

În dimineața zilei de 14 martie 2026, în jurul orei 01:30, Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către un obiect aerian, care ulterior ar fi părăsit teritoriul țării pe direcția localităților Ucrainca, raionul Căușeni – Novoselka, Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării.

În contextul acestui incident, cetățenii sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită și să informeze autoritățile competente în cazul observării unor obiecte zburătoare neidentificate.

În noaptea de 14 martie, trupele ruse au lansat în total 498 de mijloace de atac aerian asupra Ucrainei — 58 de rachete și 402 drone.