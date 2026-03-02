MAE al R. Moldova, după reluarea parțială a zborurilor din Dubai: „Nu vă deplasați la aeroport dacă nu ați fost contactați direct de compania aeriană”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC).

De asemenea, Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat despre operarea unor zboruri excepționale pentru pasagerii afectați de evoluțiile regionale recente, în conformitate cu programările comunicate direct de companiile aeriene.

Autoritățile recomandă pasagerilor:

să nu se deplaseze la aeroport decât după ce au fost contactați direct de compania aeriană;

să se prezinte la aeroport doar în baza unei confirmări clare a orei de plecare;

să urmeze instrucțiunile oficiale pentru a evita aglomerația și pentru a asigura desfășurarea ordonată a operațiunilor.

„Pasagerii sunt îndemnați să mențină legătura directă cu operatorii aerieni pentru actualizări privind programul zborurilor”, a scris MAE.

Pe 2 martie, principala poartă de acces internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv, a declarat pe canalul său de WhatsApp că se așteaptă să se redeschidă chiar luni seară, 2 martie, într-un „format extrem de limitat”, după ce conflictul cu Iranul a închis spațiul aerian israelian, scrie Reuters.