Intervenție pe râul Bîc: autoritățile investighează apariția unor pete de ulei

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a informat despre apariția unor pete de ulei observate în râul Bîc, din municipiul Chișinău.

Autoritatea a comunicat că a fost constituit, în regim de urgență, un grup de lucru format din inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău, specialiști ai Agenției de Mediu, Î.M. Regia „EXDRUPO” și S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Echipa are misiunea de a constata situația direct în teren și de a întreprinde măsurile necesare, raportează Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Conform comunicatului de presă, scopul principal al acțiunii este identificarea sursei de poluare și stabilirea originii acesteia. În acest sens, vor fi prelevate probe de apă pentru analize de laborator, precum și verificate posibile interconectări neautorizate între rețelele de canalizare menajeră și cele pluviale, scrie Inspectoratul.

„Totodată, autoritățile vor acorda o atenție sporită identificării și eliminării conductelor neautorizate sau construite ilegal de către agenți economici și/sau unități locative. Aceste intervenții sunt esențiale pentru prevenirea și reducerea riscului de poluare a mediului”, comunică autoritatea.

Anterior, premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu a anunțat despre reluarea alimentării cu apă în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești. Conform oficialului, decizia a fost luată în baza ultimelor analize ale apei, care confirmă că apa este în limite sigure pentru consum.

„Știu că aceste zile au fost dificile. Vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc și echipelor din teren care au lucrat fără oprire pentru ca oamenii să aibă apă. Intervențiile de la stația Cosăuți și din localități au dat rezultate. Alimentarea este reluată etapizat, cu control strict la fiecare etapă. Filtrele instalate rămân în funcțiune, iar echipele rămân în teren pentru monitorizare continuă și intervenție rapidă, dacă va fi necesar”, a declarat Munteanu.

Criza de pe Nistru

Pe 7 martie, autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.