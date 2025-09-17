Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit bronzul la Campionatul Mondial de la Zagreb

Luptătoarea din R. Moldova, Irina Rîngaci, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, până a urca pe podium, Irina Rângaci a învins o dublă medaliată olimpică.

Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko, care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Paris și bronzul la Olimpiada de la Tokyo.

La Zagreb, Irina le-a mai învins pe Aylah Mayali și Kadriye Kocak (Turcia), dar în semifinale a fost învinsă de viitoarea campioană mondială, japoneza Miwa Morikawa.

Irina Rîngaci a fost campioană mondială în 2021, iar la edițiile din 2022 și 2023 a cucerit bronzul.