„Lupta nu se ducea între PDM și PLDM, dar între Plahotniuc și Filat”. Marian Lupu și Ștefan Creangă, audiați în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc

Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Încă doi martori ai apărării, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostul viceministru al Finanțelor, Ștefan Creangă, au fost audiați în dosar. Procurorul a localizat unul dintre cei trei martori ai acuzării neaudiați până acum și a cerut audierea prin videoconferință. Iar cererea lui Veaceslav Platon privind atragerea sa în proces în calitate de parte civilă a fost respinsă de instanță. Toate s-au întâmplat în ședința de luni, 2 februarie, în lipsa inculpatului, care ar urma să se prezinte în fața instanței la 5 februarie, la solicitarea completului de judecată.

Luni, 2 februarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la etapa examinării probelor apărării. Ședința de judecată de luni s-a desfășurat tot în absența inculpatului, care „roagă să nu fie escortat”, invocând, în continuare, necesitatea de a studia materialele cauzei.

Lupu, rezervat în declarații: „Nu vă pot răspunde cu certitudine”

În ședința de luni, a fost asigurată prezența a doi martori ai apărării. Este vorba despre ex-președintele Parlamentului, Marian Lupu, care a fost rezervat în declarații, invocând trecerea anilor.

„Vă rog să mă înțelegeți, nu mi-am propus să caut actele, documentele de acum un deceniu. Nu vă pot răspunde cu certitudine”, a invocat Lupu.

Totuși, fostul democrat a exclus posibilitatea influențării de către inculpatul Plahotniuc a factorilor de decizie din instituțiile responsabile de sistemul financiar-bancar.

„Nu au existat cazuri ca cineva să fie chemat și să i se dea indicații formal sau informal”, a precizat fostul președinte al Parlamentului.

Întrebat de magistrata Ana Cucerescu, parte din completul care examinează dosarul, dacă cunoaște denumirile firmelor Tucuman Limited și Rowallan Overseas SA, a negat. Totuși, potrivit unei investigații rise.md, studiile la Universitatea Maastricht, în valoare de 19 mii de euro, au fost achitate prin intermediul companiei Rowallan Overseas SA, o firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc care beneficia de milioane de dolari de pe urma activității companiei Metalferos.

Întrebat cum explică acest fapt, Lupu a evitat să răspundă presei, sugerând citirea reacției sale din 2020.

Cel de-al doilea martor audiat luni, 2 februarie, este Ștefan Creangă, fost viceministru al Finanțelor. Acesta a negat orice tangență avută cu Plahotniuc și a menționat că „lupta nu se ducea între PDM și PLDM, dar între Plahotniuc și Filat”.

Instanța a repins cererea lui Platon de a fi recunoscut drept parte civilă în proces

În aceeași ședință, completul de judecată a respins cererea depusă de Veaceslav Platon, ascuns la Londra de justiția din R. Moldova, prin care solicită recunoașterea sa în proces drept parte civilă.

Totodată, procurorul Alexandru Cernei a solicitat audierea prin teleconferință, direct de la locul de reședință, a unuia dintre cei trei martori ai acuzării care au rămas neaudiați. Acuzatorul a motivat că se află în Federația Rusă, în imposibilitate de a se deplasa la ambasadă.