Lucrările pe șantierele Programului „Curtea Europeană” au fost puse pe pauză. „Toate intervențiile începute vor fi finalizate”, asigură MIDR

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu mai multe clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”. Potrivit Ministerului, lucrările sunt conservate pentru perioada de iarnă și vor fi reluate odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo.

„În perioada rece, anumite intervenții, în special, cele care țin de turnarea betonului, montarea pavajului sau amenajarea terenurilor de joacă nu pot fi executate în condiții de siguranță și durabilitate. Continuarea acestora la temperaturi scăzute ar compromite calitatea lucrărilor și ar genera costuri suplimentare pentru reparații ulterioare. De aceea, acolo unde lucrările au fost începute spre finalul sezonului de construcții, acestea sunt conservate pentru perioada de iarnă și vor fi reluate odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo, conform graficelor stabilite”, a comunicat MIDR.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, contractorii au obligația să asigure semnalizarea și securizarea șantierelor pe durata întreruperii lucrărilor. În situațiile în care aceste măsuri nu sunt respectate, vor fi aplicate sancțiuni, iar lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

„Programul „Curtea Europeană” este unul multianual, iar toate intervențiile începute vor fi finalizate. Obiectivul programului rămâne același: curți de bloc sigure, funcționale și bine amenajate pentru locatari”, menționează MIDR.

În luna noiembrie 2025, Guvernul a aprobat extinderea programului național „Curtea Europeană”, care prevede implementarea în mai multe orașe ale R. Moldova începând cu anul 2026.

Conform proiectului, pentru fiecare curte reabilitată este alocat un buget de până la cinci milioane de lei, măsură care urmărește modernizarea spațiilor dintre blocuri și crearea unor zone accesibile.