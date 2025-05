LIVE TEXT Zelenski trimite o delegație ucraineană la Istanbul, după ce Putin a refuzat să vină. Discuțiile cu Rusia ar urma să aibă loc astăzi sau mâine. Război în Ucraina, ziua 1177

UPDATE 19:33 „Nu putem alerga în jurul lumii în căutarea lui Putin”, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski reporterilor la Ankara, conform Reuters. Zelenski a anunțat în cursul unei conferințe de presă că nu va participa personal la viitoarele negocieri cu Rusia de la Istanbul, trimițând în schimb o delegație ucraineană condusă de ministrul apărării Rustem Umerov, notează The Kyiv Independent.

Liderul rus a refuzat să participe și l-a desemnat pe consilierul său, Vladimir Medinski, să conducă discuțiile.

„Simt lipsă de respect din partea Rusiei. Fără timp de întâlnire, fără agendă, fără delegație la nivel înalt – aceasta este lipsă de respect personală, față de Erdogan, față de Trump”, a declarat Zelenski.

„Cu siguranță vom avea întâlniri cu grupurile american, turc și ucrainean – această întâlnire va avea loc. De asemenea, intenționăm să ne întâlnim cu partea rusă și sper să se întâmple, să nu fie doar pentru spectacol”, a declarat Zelenski. „Încă așteptăm ca partenerii noștri turci și americani să confirme ora – dacă întâlnirea va avea loc mai târziu astăzi sau mâine. Echipa noastră va fi acolo și mâine”.

Postând pe X, liderul de la Kiev i-a mulțumit lui președintelui Recep Erdogan pentru sprijinul său și a acuzat din nou Rusia de lipsă de respect.

Zelenski a declarat că el și Erdogan au discutat despre „garanții de securitate, monitorizarea încetării focului, deminarea maritimă, reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea parteneriatului dintre cele două state”.

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.



I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE