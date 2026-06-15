LIVE TEXT Zelenski spune că l-a invitat pe Putin să poarte negocieri în cadrul summitului G7. Război în Ucraina, ziua 1573

UPDATE 16:26 Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că l-a invitat pe Putin să poarte negocieri în cadrul summitului G7, relatează Reuters.

„Am transmis mesajul că suntem dispuși să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece acolo vor fi prezenți Trump și Macron, adică europenii plus America. Cred că este o ocazie foarte bună să ne întâlnim cu toții. Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că nu este pregătită pentru negocieri”, a declarat Zelenski jurnaliștilor în timpul vizitei sale la Lavra.

Un oficiali ucrainean a declarat pentru Reuters că Zelenski le-a vorbit americanilor și președintelui Franței, Emmanuel Macron, despre propunerea de a purta negocieri la summitul G7. Ucraina a trimis, de asemenea, o invitație directă colegilor ruși, dar nu a primit un răspuns clar, a mai spus oficialul.

Anterior, într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin, Zelenski i-a propus acestuia o întâlnire pentru negocieri și și-a exprimat opinia că războiul intensifică presiunea asupra economiei ruse. Ca răspuns, Putin a declarat public că nu vede motive pentru o întâlnire și că atacurile dronelor ucrainene nu reprezintă o amenințare economică pentru Rusia.

Summitul „G7” va avea loc în perioada 15-17 iunie în orașul francez Evian-les-Bains, pe malul Lacului Geneva.

UPDATE 12:55 La Harkiv, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului provocat de un atac rusesc, au murit 4 salvatori ai Serviciului Național de Urgență al Ucrainei. Cel puțin alți 9 au fost răniți.

„Condoleanțele mele familiilor eroilor fără arme care și-au pierdut viața. Din păcate, continuăm să-i pierdem pe cei care salvează vieți”, a transmis Serviciului Național de Urgență.

UPDATE 10:45 Ministerul Apărării din Rusia a numit atacul masiv asupra Ucrainei ca atac asupra „aerodromurilor militare și centrelor teritoriale de recrutare”, „ca răspuns la actele teroriste”, potrivit BBC.

Potrivit ministerului, loviturile „au fost îndreptate împotriva obiectivelor complexului industrial de apărare, precum și a aerodromurilor militare și a centrelor teritoriale de recrutare”.

În timpul atacului au fost utilizate arme aeriene, terestre și navale, precum și drone de atac.

Ministerul Apărării din Rusia nu a comentat loviturile asupra Lavra Pecerska din Kiev, studioului cinematografic „Alexander Dovzhenko” și Casei de muzică de cameră și de orgă din Dnipro.

UPDATE 10:40 Numărul victimelor atacului nocturn din Kiev a crescut la cinci, după ce una dintre victimele care se afla în spital a decedat. Anunțul a fost făcut de către primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit BBC.

Potrivit șefului administrației municipale, Timur Tkacenko, numărul răniților a crescut la 30 de persoane.

UPDATE 10:38 Rusia a atacat regiunea Sumî, lovind un bloc de locuințe. De asemenea, a fost avariată o clădire nerezidențială. Potrivit Serviciului Național de Urgență, trei persoane au fost rănite, printre care un copil.

„Alpiniștii Serviciului Național de Salvare au demontat structurile avariate care atârnau. Din cauza riscului unui nou atac, salvatorii au întrerupt temporar lucrările și s-au retras într-un loc sigur”, precizează Serviciul Național de Urgență.

UPDATE 08:40 Armata rusă a atacat Kievul. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au murit și alte 25 au fost rănite, dintre care 2 copii, în urma atacului masiv. Lucrările de remediere a efectelor atacurilor sunt în curs de desfășurare, potrivit Serviciului Național de Urgență.

În districtul Obolon, în urma atacurilor, s-a înregistrat o lovitură asupra unui bloc de locuințe cu 9 etaje, iar mai multe blocuri de locuit și spații de depozitare au fost avariate. În locurile unde au căzut fragmentele de drone au izbucnit incendii, iar aproximativ 30 de autoturisme au luat foc.

În cartierul Solomianka al capitalei, soldații ruși au lovit o clădire rezidențială de 9 etaje. Pompierii au stins incendiul. Există informații privind lovirea unei instituții de învățământ.

În cartierul Desnianskî a izbucnit un incendiu într-un bloc de 9 etaje în urma unei lovituri, iar căderea fragmentelor de dronă a distrus trei case private. A luat foc și terenul grădiniței.

În cartierul Darnîția din Kiev au izbucnit incendii în locuințe private.

Iar în cartierul Pehersk, rușii au lovit o clădire de locuințe cu 17 etaje, provocând un incendiu. În urma unui impact direct, a luat foc Mănăstirea Pehersk din Kiev — a luat foc acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului.

În cartierul Șevcenkov, a luat foc o piață de legume. Rușii au lovit o clădire nerezidențială, spații comerciale și un bloc de locuințe cu 8 etaje.

În cartierul Holosiivskîi a luat foc un bloc de locuințe, precum și unele depozite.

În cartierul Sviatoșîn din Kiev, au fost avariate clădiri rezidențiale, iar în cartierul Dniprovskîi, resturi au căzut pe o casă privată.

La Kiev, a izbucnit un incendiu pe acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavra Pecerska din Kiev, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Un alt incendiu a izbucnit la Complexului Național Cultural, Artistic și Muzeal „Arsenalul Artistic”, fiind afectată o suprafață de 1000 m.p. La fața locului lucrează echipele de salvare și toate serviciile orașului, potrivit Serviciului Național de Urgență.