LIVE TEXT Zelenski anunță distrugerea unor ținte militare rusești, inclusiv un avion Be-200: „Acestea sunt răspunsuri pe deplin justificate la ceea ce fac rușii”. Război în Ucraina, ziua 1543

UPDATE 14:54 Ucraina a lovit în această săptămână mai multe ținte militare rusești, inclusiv un avion rusesc Be-200, a anunțat pe 16 mai președintele ucrainean Volodimir Zelenski, publicând imagini video ale atacurilor.

Loviturile fac parte din campania Kievului de a viza infrastructura militară rusă aflată în spatele liniei frontului, scrie presa ucraineană.

Deși Zelenski nu a precizat când a avut loc atacul asupra aeronavei, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei au declarat că avionul a fost lovit pe 15 mai în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei.

Beriev Be-200 este o aeronavă cu două motoare, concepută pentru misiuni de stingere a incendiilor, căutare și salvare, precum și patrulare maritimă. Capabilă să decoleze și să aterizeze atât pe piste, cât și pe apă, aceasta este una dintre cele mai cunoscute aeronave din clasa sa.

Zelenski a spus că printre țintele lovite în această săptămână s-au numărat și un elicopter Kamov Ka-27, o navă cargo care transporta muniții, un sistem antiaerian și de artilerie Pantsir-S1, un sistem antiaerian Tor, un sistem de comunicații „Redut-2US”, precum și drone.

„Acestea sunt răspunsuri pe deplin justificate la ceea ce fac rușii”, a spus Zelenski.

UPDATE 14:35 O persoană a murit, iar alte două au fost rănite după ce forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Herson, informează Parchetul Regional Herson.

„Sub coordonarea procurorilor din cadrul Procuraturii Regionale Herson, a fost inițiată o anchetă preliminară privind comiterea unei crime de război care a dus la moartea unei persoane (art. 438 alin. 2 din Codul Penal al Ucrainei). Potrivit anchetei, pe 16 mai 2026, în jurul orei 11:45, militarii ruși au lansat un atac de artilerie asupra părții centrale a orașului Herson.

În urma atacului, un bărbat a murit. De asemenea, se știe despre alți doi civili — un bărbat și o femeie — care au suferit răni. În momentul bombardamentului, toți se aflau pe stradă. Răniții au fost transportați la spital.

Procurorii, împreună cu anchetatorii poliției, desfășoară acțiunile necesare pentru documentarea crimei de război comise de militarii ruși”, a anunțat instituția.

UPDATE 09:54 În noaptea de 15 spre 16 mai, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa, două persoane fiind rănite.

„(…) A fost înregistrată lovirea unui bloc locativ cu cinci etaje de către o dronă. Au fost avariate fațada și geamurile clădirii, iar balcoanele și un magazin auto de la parter au luat foc. De asemenea, a fost avariată o casă cu un singur nivel. Din păcate, două persoane au fost rănite.

În urma atacului a fost afectată și infrastructura portuară — un depozit și o clădire administrativă. Geamurile obiectivelor au fost sparte. Totodată, a fost înregistrată căderea unor fragmente de dronă pe teritoriul unei instituții de învățământ.

La fața locului intervin serviciile de urgență și cele comunale. Locatarilor caselor avariate li se acordă ajutor, iar lucrările de înlăturare a consecințelor continuă. Organele de drept documentează noi crime de război comise de Federația Rusă împotriva populației civile”, anunță Oleh Kiper, șeful Administrației militare regionale din Odesa.

UPDATE 09:35 O persoană a murit, iar alte 23 au fost rănite în urma unor atacuri rusești asupra regiunii Herson în ultimele 24 de ore, anunță Oleksandr Prokudin, șeful Administrației militare regionale din Herson.

„Militarii ruși au lovit infrastructura socială și cartiere rezidențiale din localitățile regiunii, avariind inclusiv cinci blocuri multietajate și 19 case particulare. De asemenea, ocupanții au deteriorat o clădire administrativă, o ambulanță, microbuze și automobile private (…).