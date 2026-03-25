LIVE TEXT Zelenski a declarat că SUA au oferit Ucrainei garanții de securitate, cu condiția să cedeze Donbasul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1491

UPDATE 21:46 Zelenski a declarat că SUA au oferit Ucrainei garanții de securitate pentru un acord de pace, cu condiția ca Kievul să cedeze Donbasul Rusiei, scrie Unian.

„Americanii sunt gata să finalizeze aceste garanții la nivel înalt, de îndată ce Ucraina va fi pregătită să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, Orientul Mijlociu exercită o influență asupra președintelui Trump: „Și cred că și asupra pașilor săi viitori. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump continuă să aleagă strategia de intensificare a presiunii asupra părții ucrainene”.

UPDATE 20:55 Două drone militare au pătruns dimineața în spațiul aerian al Estoniei și Letoniei, venind dinspre Rusia. Una dintre ele s-a izbit de coșul de fum al unei centrale electrice locale, în timp ce cealaltă s-a prăbușit, au declarat cele două țări baltice. Se crede că dronele care au lovit țările membre NATO fac parte dintr-un atac ucrainean mai amplu asupra Rusiei, au declarat autoritățile letone și estoniene, potrivit Reuters. Acestea urmează unei alte drone ucrainene rătăcite despre care Lituania a declarat luni că s-a prăbușit într-un lac.

Dronele au aterizat în Estonia și Letonia cam în același moment în care oficialii ruși au afirmat că un atac cu drone ucrainene a provocat incendii la instalațiile petroliere din porturile rusești Primorsk și Ust-Luga de la Marea Baltică, importante centre de export situate în apropierea Estoniei și Finlandei.

UPDATE 17:05 Numărul victimelor atacurilor rusești asupra Harkivului în după-amiaza zilei de 25 martie a crescut la nouă, a raportat primarul din Harkiv, Ihor Terekhov, potrivit Ukrinform.

„Numărul victimelor a crescut la nouă”, a declarat Terekhov.

Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra districtelor Kholodnohirskyi și Novobavarskyi din Harkiv .

Șapte persoane au fost rănite, inclusiv un copil.

UPDATE 16:00 Rușii au bombardat un spital din localitatea Șevcenkove, raionul Kupiansk, regiunea Harkiv: preliminar, trei persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Clădirea este parțial distrusă, iar la fața locului a izbucnit un incendiu.

Salvatorii, medicii din cadrul serviciului pentru situații de urgență și ofițerul de intervenție al comunității au intervenit la locul bombardamentului, acordând ajutor oamenilor, sub amenințarea constantă a unor noi atacuri.

UPDATE 14:45 Forțele Aeriene ucrainene au doborât 97% din dronele lansate de Rusia într-un rar atac în masă, pe 24 martie, a raportat Forțele Aeriene, scrie The Kyiv Independent.

Dintre cele 556 de drone folosite în atac, 541 au fost doborâte sau suprimate.

„Toate mijloacele posibile de apărare aeriană au fost implicate în respingerea atacului aerian – aviație cu echipaj uman, drone antiaeriene, război electronic și apărare aeriană terestră”, a declarat Forțele Aeriene într-o postare pe rețelele de socializare.

În timp ce atacurile nocturne în masă cu drone rusești se produc aproape în fiecare noapte, atacurile din timpul zilei sunt mult mai puțin frecvente și sunt nemaiauzite în cifrele observate pe 24 martie.

Cincisprezece drone au lovit orașe din toată țara.

La Lviv, cel puțin 32 de persoane au fost rănite după ce dronele au lovit zone civile, potrivit guvernatorului regiunii Lviv, Maksîm Kozîtskîi.

Ivano-Frankivsk, o altă capitală regională din vestul Ucrainei, a fost, de asemenea, vizată de drone rusești, ucigând două persoane.

Au fost raportate și explozii la Ternopil, Vinnytsia, Jhytomyr și Khmelnytskyi.

Rusia continuă să efectueze atacuri cu drone la scară largă asupra Ucrainei aproape zilnic, cu o medie estimată de 150 până la 200 de drone lansate pe zi. Oficialii ucraineni au raportat anterior un atac record care a implicat 728 de drone și momeli în iulie 2025.

Kievul a dezvoltat o vastă expertiză în contracararea dronelor de atac de tip Shahed de când Rusia a început să le utilizeze în 2022, expertiză pe care a dorit să o exporte în țările care se confruntă cu amenințarea dronelor ca urmare a războiului SUA cu Iranul.

UPDATE 11:35 În noaptea de 25 martie, armata rusă a atacat cu 147 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de UAV-uri, lansate din direcțiile: Orel, Kursk, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, precum și Hvardiiske – teritoriul temporar ocupat al Crimeei, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 121 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 24 de drone de atac în 18 locații, precum și căderi de fragmente ale dronelor doborâte în alte 3 locații.

UPDATE 9:50 În Harkiv salvatorii au lichidat un incendiu într-o clădire rezidențială cu două etaje, provocat de un bombardament rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul nopții, armata rusă a lansat un atac cu drone asupra sectorului locativ din satul Șevcenkove, raionul Kupiansk.

În urma loviturii asupra acoperișului unui bloc locativ cu două etaje s-au produs distrugeri și a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de echipele serviciului pentru situații de urgență.

Potrivit datelor preliminare, nu sunt victime sau persoane rănite.

UPDATE 8:10 În regiunea Odesa o persoană a murit în urma unui atac rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Aseară, în raionul Izmail, în urma unui atac asupra sectorului locativ, o casă particulară a fost distrusă, fiind ulterior cuprinsă de flăcări.

De asemenea, au fost avariate alte 6 locuințe din apropiere. Salvatorii au lichidat incendiul.

Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a decedat, iar alta a fost rănită.