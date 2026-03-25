Drone ucrainene rătăcite au lovit Estonia și Letonia, inclusiv o centrală electrică, afirmă oficialii

Două drone militare au pătruns dimineața în spațiul aerian al Estoniei și Letoniei, venind dinspre Rusia. Una dintre ele s-a izbit de coșul de fum al unei centrale electrice locale, în timp ce cealaltă s-a prăbușit, au declarat cele două țări baltice. Se crede că dronele care au lovit țările membre NATO fac parte dintr-un atac ucrainean mai amplu asupra Rusiei, au declarat autoritățile letone și estoniene, potrivit Reuters. Acestea urmează unei alte drone ucrainene rătăcite despre care Lituania a declarat luni că s-a prăbușit într-un lac.

Dronele au aterizat în Estonia și Letonia cam în același moment în care oficialii ruși au afirmat că un atac cu drone ucrainene a provocat incendii la instalațiile petroliere din porturile rusești Primorsk și Ust-Luga de la Marea Baltică, importante centre de export situate în apropierea Estoniei și Finlandei.

Guvernul estonian a declarat că nu au fost raportate victime sau pagube în urma loviturii dronei asupra centralei electrice Auvere din Estonia, situată la doar 2 km de granița cu Rusia.

„Drona nu era îndreptată spre Estonia. Aceasta este o consecință directă a războiului de agresiune pe scară largă purtat de Rusia”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna într-o postare pe X.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat reporterilor că drona care s-a prăbușit în Letonia era ucraineană și făcea parte dintr-un atac asupra unor ținte rusești, a relatat postul public de televiziune LSM.

O a treia dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian leton prin Belarus înainte de a zbura spre Rusia, au declarat autoritățile letone.

Premierul Lituaniei a declarat la începutul acestei săptămâni că o dronă militară care s-a prăbușit într-un lac din Lituania provenea, de asemenea, din Ucraina și avea ca scop atacarea exporturilor de petrol ale Rusiei înainte de a se abate de la traiectorie.

„Războiul, provocat de Rusia agresoră, ne-a adus în această situație, cu drone care cad pe teritoriile tuturor celor trei state baltice în decurs de 48 de ore. Este evident că apărarea aeriană reprezintă o provocare nu numai în Lituania, ci în întreaga NATO”, a declarat miercuri ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, într-o declarație.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol și rutelor de export rusești în ultimele săptămâni, în încercarea de a slăbi economia de război a Rusiei și pe fondul blocării negocierilor de pace, mediate de Washington.