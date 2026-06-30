LIVE TEXT Zaporijjea, atacată cu drone rusești. Patru persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1588

UPDATE 12:00 În Zaporijjea, patru persoane au fost rănite în urma atacului cu drone rusești asupra regiunii.

„Epava dronei a luat foc într-o zonă deschisă de la locul atacului. În plus, o clădire cu două etaje și 5 mașini au fost avariate de unda de șoc. Salvatorii au stins incendiul”, conform Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Psihologii Serviciului de Urgență au oferit asistență la 10 cetățeni, dintre care 3 sunt copii.

UPDATE 09:50 Noaptea trecută, în Sumî, o dronă rusească de tip „Molniya” a lovit o parcare din districtul Kovpakivskyi, provocând un incendiu. Potrivit Ukrinform, Serhii Kryvosheienko, șeful Administrației Militare a orașului Sumî, a raportat acest lucru pe Telegram.

„Rapoartele preliminare indică faptul că patru camioane și o clădire de utilități au fost avariate”, potrivit sursei citate.

Dimineața, armata rusă a atacat o benzinărie din cartierul Zarichne al orașului. Există pagube.

„Conform datelor preliminare, nu au existat victime”, a menționat șeful Administrației Militare.

UPDATE 08:30 Forțele ruse au lansat 975 de atacuri asupra a 56 de așezări din regiunea Zaporijjea în ultimele 24 de ore, ucigând trei persoane și rănind 18. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

Potrivit lui Fedorov, atacurile au inclus 24 de atacuri aeriene, 712 atacuri cu drone – majoritatea implicând drone FPV – patru atacuri cu sisteme multiple de lansare a rachetelor și 235 de atacuri de artilerie.

Autoritățile au primit 95 de rapoarte privind daunele aduse locuințelor, vehiculelor și infrastructurii civile. Ulterior, o altă dronă rusească a explodat lângă un autobuz din oraș, rănind șapte persoane, inclusiv doi copii.