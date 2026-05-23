LIVE TEXT Un bloc de locuit a fost avariat în urma atacurilor rusești din Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1550

Sursa: Serviciul de Urgență al Ucrainei

UPDATE 10:30 Armata rusă a atacat trei districte ale regiuni Dnipropetrovsk noaptea trecută, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram.

„În orașul Șahtiarsk, districtul Sinelniki, un bloc de apartamente și o clădire administrativă au fost avariate. Echipele de intervenție au transportat 25 de locuitori din blocul avariat într-un loc sigur, inclusiv 5 copii”, se arată în mesajul serviciilor.

O clădire rezidențială privată a fost avariată în districtul Krîvîi Rih. Armata rusă a lovit și comunitățile Marhanețka și Pokrovska din districtul Nikopol.

„Nu au existat victime”, potrivit autorităților din Ucraina.

