LIVE TEXT Un agent FSB a fost reținut în Ucraina. „Acesta a furnizat inamicului informații despre rutele de deplasare, tipurile și numărul de drone ucrainene”. Război în Ucraina, ziua 1485

UPDATE 15:56 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), cu sprijinul comandantului suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei și al șefului Forțelor de Sisteme fără Pilot, au reținut un agent în regiunea Harkiv, care lucra simultan pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei și pentru ramura de informații a serviciului de frontieră din Belarus, scrie SBU.

Suspectul era militar într-o unitate a Forțelor ucrainene de Sisteme fără Pilot, a menționat SBU.

„În timp ce activa ca operator de drone, acesta a furnizat inamicului informații despre rutele de deplasare, tipurile și numărul de drone ucrainene utilizate în luptele de-a lungul frontierei de nord-est. Urmând instrucțiunile serviciilor de informații inamice, a fost reasignat ca operator al complexelor robotice terestre ucrainene, folosite pentru evacuarea răniților și livrarea muniției pe frontul din Izium. În loc să-și îndeplinească atribuțiile pe front, agentul a început să colecteze date despre locația și planurile operaționale ale unităților ucrainene învecinate”, au precizat autoritățile ucrainene.

Potrivit SBU, după îndeplinirea misiunilor de spionaj, agentul intenționa să fugă în Rusia, peste linia frontului, unde urma să fie preluat de agenți ai serviciilor secrete ruse.

UPDATE 13:23 Trei drone rusești au distrus un liceul din comunitatea Ponornitski, regiunea Cernihiv, în seara zilei de 18 martie. Autobuzele școlare au fost, de asemenea, avariate, a raportat Veaceslav Chaus, șeful Administrației Regionale Cernihiv, scrie Hromadske.

Potrivit acestuia, din cauza amenințărilor aeriene frecvente, elevii școlii trecuseră recent la un format hibrid, după ce anterior au studiat cu prezență fizică.

Chaus a adăugat că școala beneficiase recent de „reparații de calitate și avea o bucătărie complet nouă”.

Șeful administrației a menționat că, pe 18 martie, forțele ruse au efectuat 25 de atacuri în regiunea Cernihiv.

UPDATE 11:34 În Odesa, mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite în urma unui atac aerian rusesc. În urma incendiilor și distrugerilor, civilii au fost puși în pericol, scrie Garda Națională a Ucrainei.

„Unitățile Brigăzii a 11-a din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei, parte a Asociației Operaționale-Teritoriale de Sud, au ajuns prompt la locurile atacurilor inamice și au asigurat ordinea publică. Gărzile, în strânsă cooperare cu unitățile Serviciului de Urgență de Stat, au asigurat securitatea și controlul perimetrului, au însoțit echipele de salvare și au participat la operațiunile de intervenție”, se arată în comunicat.

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, o dronă de tip Shahed a lovit un bloc de locuit, distrugând parțial mai multe apartamente, fațada și ferestrele.

Atacul a lovit și sediul unei întreprinderi municipale, avariind unele echipamente și 11 vehicule.

UPDATE 9:50 Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost suspendate. „Grupul trilateral este în pauză”, a declarat Peskov, scrie Meduza.

Viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a declarat, de asemenea, că nu există o dată sau un loc specific pentru o nouă întâlnire între reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei.

Peskov a menționat că reprezentantul special al președintelui rus „continuă să lucreze” și poartă discuții cu partea americană. El a adăugat că Rusia și Ucraina continuă să lucreze la schimbul de prizonieri și de cadavre ale militarilor căzuți în luptă.

Cea mai recentă rundă de discuții trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite a avut loc la Geneva, în perioada 17–18 februarie. Părțile urmau să se întâlnească din nou la începutul lunii martie, la Abu Dhabi, dar, pe 28 februarie, Statele Unite și Israel au lansat un război împotriva Iranului, care a afectat și statele din Golful Persic.

Într-un interviu acordat BBC, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în timp ce oficialii americani se concentrează pe Iran, partea americană continuă să discute atât cu negociatorii ucraineni, cât și cu cei ruși. De asemenea, el a subliniat că are „un presentiment foarte rău cu privire la impactul acestui război asupra situației din Ucraina”, menționând că „reuniunile trilaterale sunt amânate constant”.

8:16 NATO își acumulează resursele împreună cu Canada și alți aliați pentru a ajuta la rezolvarea deficitului de sisteme de apărare aeriană și de alte muniții pentru Ucraina, în contextul războiului din Iran, a declarat ministrul canadian al Apărării, David McGuinty în cadrul unei conferințe de presă la o unitate de producție de muniții din Ontario, scrie Ukrinform.

De asemenea, McGuinty a subliniat că NATO „nu a uitat de Ucraina și rămâne implicată activ”. Oficialul canadian a adăugat că intenționează să organizeze mai multe discuții pe această temă în cursul săptămânii și că Canada intenționează să continue să ofere asistență substanțială Ucrainei.

Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o lipsă semnificativă, la nivel global, de rachete „Patriot”.