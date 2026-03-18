LIVE TEXT Două femei, rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1484

UPDATE 22:10 Două femei au fost rănite în urma unor atacuri rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk. Sub lovituri au ajuns raioanele Nikopol, Sînelnikove, Dnipro și Krîvîi Rih.

Potrivit autorităților, au fost avariate întreprinderi, locuințe private, anexe gospodărești, precum și un hotel, un magazin și mai multe vehicule.

În raionul Nikopol, o femeie în vârstă de 66 de ani a fost rănită după ce o lovitură a vizat o zonă rezidențială. Aceasta a fost transportată la spital de echipele de intervenție.

O altă victimă, o femeie de 48 de ani, a fost rănită în comunitatea Kapulivka.

De asemenea, în comunitatea Cervoanohrihorivka, un atac rusesc a provocat un incendiu la o casă de locuit, care a fost stins de pompieri.

UPDATE 18:20 Statul Major General al Ucrainei a declarat că trupele sale au lovit, pe 16 martie, o fabrică de avioane din regiunea Ulianovsk a Rusiei, situată la aproximativ 800 de kilometri în interiorul teritoriului rus, relatează Kyiv Independent.

Clădirile destinate adăpostirii avioanelor și zonele de parcare a acestora au fost lovite la fabrica de avioane „Aviastar” din apropierea orașului Ulianovsk, a raportat Statul Major General pe 18 martie, citând informații preliminare.

Statul Major General nu oferă detalii cu privire la armele utilizate pentru a lovi fabrica. Moscova nu a reacționat încă la anunțul Statului Major General.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Alexei Russkikh, a afirmat că cinci drone ucrainene au fost „interceptate și distruse” de apărarea aeriană rusă deasupra regiunii pe 16 martie, fără a menționa fabrica de avioane care ar fi fost lovită.

Aviastar, care face parte din Corporația Aviației Unite, produce avioane de transport militar greu Il-76 MD-90A și avioane de realimentare Il-78M-90A, precum și asigură întreținerea avioanelor de marfă An-124 Ruslan, potrivit Statului Major General.

Statul Major General a adăugat că sediile companiei au suferit daune de diferite grade, iar amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a scris pe 16 martie, citând o sursă ucraineană anonimă, că fabrica de avioane Aviastar a fost lovită, pe măsură ce au început să apară pe internet știri despre acest lucru.

„Forțele Armate Ucrainene vor continua să lovească facilități strategice cheie implicate în sprijinirea armatei Federației Ruse până când agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei va fi complet oprită”, a declarat Statul Major General într-o postare pe Telegram.

UPDATE 16:35 Spania a anunțat, pe 18 martie, un pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de un miliard de euro pentru anul 2026, în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski la Madrid. Astfel, sprijinul total oferit de Spania de la începutul invaziei ajunge la aproximativ 4 miliarde de euro, a declarat premierul Pedro Sánchez, în cadrul unei conferințe comune.

Zelenski a fost primit la Palatul Moncloa, unde a discutat cu oficialii spanioli despre războiul ruso-ucrainean, situația din Orientul Mijlociu și sprijinul pentru sectorul energetic ucrainean. În urma vizitei, au fost semnate acorduri de cooperare în domeniile apărării, diplomației, transporturilor și finanțelor.

Președintele ucrainean a vizitat și compania Sener Aerospace & Defense, specializată în tehnologii pentru sateliți și sisteme de rachete, inclusiv componente ale sistemului IRIS-T, utilizat de Ucraina. „Consolidarea apărării antiaeriene și protejarea vieților sunt prioritare”, a transmis Zelenski, menționând și interesul pentru proiecte comune privind dronele cu rază lungă.

Vizita a inclus și întâlniri cu regele Felipe al VI-lea și conducerea Parlamentului spaniol. Aceasta are loc după deplasările recente ale lui Zelenski în Regatul Unit, Franța și România. Scopul este consolidarea sprijinului european pentru Ucraina. Contextul este marcat de creșterea tensiunilor dintre SUA și aliații europeni. Aceștia au fost reticenți să susțină campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, promovată de președintele Donald Trump. Trump a criticat public pozițiile liderilor europeni, inclusiv pe cele exprimate de Sánchez.

UPDATE 13:48 Războiul din Orientul Mijlociu îi provoacă „presimțiri sumbre” președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski, care se teme că atenția internațională se va muta de la Ucraina.

„Am presimțiri foarte rele cu privire la impactul acestui război asupra situației din Ucraina. Din păcate, atenția SUA este mai concentrată pe Orientul Mijlociu decât pe Ucraina. De aceea întâlnirile noastre diplomatice, inclusiv cele trilaterale, sunt amânate constant. Există un singur motiv – războiul din Iran”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru BBC.

Acesta a precizat că, în ultimele zile, Donald Trump este concentrat pe Iran, însă echipele de negociere ale Ucrainei, SUA și Rusiei continuă să comunice. „Echipa noastră vorbește zilnic cu partea americană. Știu că americanii discută zilnic și cu rușii”, a mai spus Zelenski.

Următoarea rundă de negocieri rămâne incertă, întrucât Rusia se opune desfășurării acesteia în SUA. „Ucraina va susține orice dată și orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia”, a adăugat el.

Ultima rundă de negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și SUA a avut loc la Geneva, în perioada 17–18 februarie. O nouă întâlnire era planificată pentru începutul lunii martie, la Abu Dhabi, însă pe 28 februarie SUA și Israel au declanșat războiul împotriva Iranului, conflict care a afectat și statele din Golful Persic.

UPDATE 13:30 Rusia a pierdut circa 1,2 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, declanșate pe 24 februarie 2022, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a prezentat datele pe 18 martie. Doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 1 710 pierderi — aproape dublu față de numărul raportat în ziua precedentă.

UPDATE 10:55 În noaptea de 18 martie, Rusia a lansat 147 de drone de atac de tip Shahed, „Gerbera” și „Italmas”. Sub atac s-au aflat regiunile Harkiv, Sumî, Odesa și Cernihiv. Din cele 147 de drone, peste 70 au fost de tip Shahed. Militarii ucraineni au reușit să neutralizeze 128 de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei. Forțele Aeriene precizează că, în urma atacului rusesc, au fost confirmate 15 lovituri cu drone în 12 locații, iar resturi de drone au căzut în alte trei zone. Informațiile au fost comunicate de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în cursul nopții, forțele ruse au lovit cu o dronă sectorul locativ din orașul Zolociv. La fața locului a izbucnit un incendiu, au ars două case de locuit private distruse. Conform datelor preliminare ale salvatorilor, cinci persoane au fost rănite.

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat că, în ultimele 24 de ore, regiunea Sumî a fost vizată de 38 de atacuri asupra a 26 de localități, fiind folosite bombe aeriene ghidate, sisteme reactive de artilerie, artilerie, mortiere și drone.

În comunitatea Krasnopillia au fost răniți doi civili, iar o locuință a fost avariată. În comunitatea Kîrîkivka au fost atacate obiecte de infrastructură de transport și o clădire administrativă.

Șeful administrației militare regionale Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că forțele ruse au atacat un obiect de infrastructură critică din regiune, iar o parte din echipamente a fost avariată. „Din fericire, nu sunt victime. Incendiul izbucnit la fața locului a fost lichidat rapid de salvatori. Intervențiile pentru înlăturarea consecințelor atacului continuă”, a precizat acesta.

Totodată, Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor a informat că forțele ruse au atacat infrastructura feroviară civilă din regiunea Cernihiv. O dronă a lovit un locomotivă, provocând un incendiu. În urma atacului, mecanicul și ajutorul său au fost răniți, iar la fața locului intervin echipele de intervenție.