LIVE TEXT Ucraina va primi 35 de rachete de interceptare Patriot în următoarele săptămâni. Război în Ucraina, ziua 1476

UPDATE 22:05 Ucraina ar urma să primească 35 de rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot în următoarele săptămâni, a relatat publicația germană Der Spiegel, scrie The Kyiv Independent.

Livrarea vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă critică de rachete interceptoare, pe fondul atacurilor continue ale rachetelor balistice și de croazieră rusești. Sistemele Patriot, în special interceptoarele PAC-3 fabricate în SUA, sunt esențiale pentru contracararea rachetelor balistice de mare viteză.

Potrivit publicației Der Spiegel, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a obținut un acord cu partenerii europeni pentru transferul a 30 de rachete PAC-3 către Ucraina. Înainte de Conferința de Securitate de la München, Pistorius a propus ca Germania să contribuie cu cinci rachete PAC-3 din propriile stocuri, dacă alte țări ar furniza încă 30.

Mai multe țări, inclusiv Olanda, s-au angajat să caute interceptoare suplimentare. Cu contribuția Germaniei, Ucraina este așteptată să primească în total aproximativ 35 de rachete.

Ministerul Apărării din Germania a confirmat că pregătirile pentru livrare sunt în curs, dar nu a specificat numărul exact de interceptoare PAC-3 din transport.

Der Spiegel a menționat că Ucraina are nevoie, în medie, de 60 de rachete interceptoare Patriot pe lună.

Transportul planificat vine pe fondul creșterii cererii globale de interceptoare Patriot. Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că peste 800 de rachete Patriot au fost folosite în Orientul Mijlociu pe parcursul a trei zile în timpul ostilităților recente – mai multe decât a folosit Ucraina de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022.

Berlinul a declarat, de asemenea, că va continua să furnizeze Ucrainei sisteme și componente suplimentare de apărare aeriană, inclusiv MANPADS, rachete aer-aer AIM-9, rachete ghidate pentru sistemele IRIS-T și piese pentru întreținerea sistemelor Patriot și IRIS-T, precum și finanțarea capacităților de apărare aeriană dezvoltate în Ucraina.

UPDATE 20:30 Forțele ucrainene au efectuat o operațiune care a vizat o fabrică din Breansk care produce sisteme de control pentru rachete rusești, scrie Ukriform.

„În timp ce vorbeam cu dumneavoastră, comandantul-șef Oleksandr Sârski m-a sunat și mi-a raportat despre o operațiune reușită care tocmai fusese efectuată. Uzina din Breansk a fost lovită”, a spus Zelenski.

Acesta a menționat că instalația producea sisteme de control pentru diverse tipuri de rachete rusești și a mulțumit armatei ucrainene pentru operațiune.

În același timp, comentând situația de la graniță în regiunea Sumî, Zelenski a declarat că Rusia nu a abandonat planurile de a crea o așa-numită „zonă tampon”, dar în prezent nu există riscuri imediate pentru regiune.

Conform unei analize OSINT realizate de canalul Telegram Astra, ținta atacului a fost fabrica Kremniy El Group din Briansk, care produce microcipuri utilizate în sistemele de rachete și drone. Această afirmație este susținută de imagini înregistrate de martori oculari.

Un videoclip distribuit de locuitorii locali a fost filmat la aproximativ 1,3 kilometri de instalație. Centrala a fost probabil lovită de rachete de croazieră Storm Shadow, se arată în raport.

Astra, citând surse apropiate serviciilor de securitate rusești, a relatat că două persoane au fost ucise și cel puțin zece rănite în urma atacului asupra orașului Breansk.

Locuitorii locali au declarat că au auzit 11 explozii, în timp ce deasupra districtului Sovetsky din Briansk se ridica fum. Drumurile de acces către întreprinderea vizată au fost blocate.

Grupul Kremniî El este un important producător rus de microelectronică. Compania produce componente electronice utilizate în diverse sisteme de arme și echipamente militare, inclusiv sistemul de apărare aeriană Pantsir, sistemul de rachete Iskander, Topol-M, racheta Bulava, precum și sistemele de apărare aeriană S-300 și S-400, pe lângă sisteme de război electronic și radar.

După cum s-a relatat anterior, în noaptea de 7 spre 8 martie, drone operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit infrastructura de la depozitul petrolier Armavir.

UPDATE 18:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este pregătită să călătorească în Turcia pentru o întâlnire între Ucraina, Statele Unite și Rusia, dar Statele Unite au sugerat amânarea discuțiilor până săptămâna viitoare.

Șeful statului a declarat aceste lucruri în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„În ceea ce privește negocierile noastre, discuțiile erau planificate să aibă loc marți sau miercuri în Turcia. Tocmai am avut o conversație cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Și pentru ei, războiul din Orientul Mijlociu este o provocare, dar cu toate acestea toată lumea spune că dialogul privind încheierea războiului din Ucraina este important și o prioritate pentru noi toți. Prin urmare, eram pregătiți să călătorim în Turcia. Partea americană a amânat această întâlnire și a propus organizarea ei săptămâna viitoare. Acestea sunt informațiile pe care le avem astăzi”, a declarat Zelenski.

Acesta a subliniat că reprezentanții Ucrainei rămân în contact zilnic cu SUA.

„Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei este în contact cu ei. Vom vedea care va fi următoarea dată”, a adăugat Zelenski.

Zelenski a declarat anterior că negocierile trilaterale dintre delegațiile Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei, care urmau să aibă loc în această săptămână, au fost amânate din cauza evoluțiilor legate de Iran.

În perioada 16-17 februarie, a avut loc la Geneva o nouă rundă de discuții trilaterale. În urma întâlnirii, Zelenski a declarat că s-au înregistrat progrese în chestiuni militare, în special în ceea ce privește monitorizarea armistițiului, în timp ce pozițiile au rămas diferite în chestiuni politice precum teritoriile, centrala nucleară de la Zaporijia și alte probleme sensibile.

UPDATE 14:59 În timpul operațiunii de contraofensivă în direcția Alexandrovsk, forțele de apărare ale Ucrainei au reluat controlul asupra a peste 400 km², fiind eliberat aproape întreg teritoriul regiunii Dnipropetrovsk, a declarat șeful Direcției operative principale a Statului Major General, generalul-maior Alexander Komarenko, într-un interviu acordat RBC Ucraina. Potrivit acestuia, apărătorilor ucraineni le-au mai rămas de recuperat trei localități mici din regiunea Dnipropetrovsk și încă două – „de curățat”.

Anterior, Statul Major General a declarat că, în februarie, forțele de apărare au reușit să recâștige controlul asupra unei suprafețe mai mari de teritoriu ucrainean decât cea capturată de ruși în aceeași perioadă. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată din 2024, când a avut loc operațiunea din regiunea Kursk.

UPDATE 14:53 În dimineața zilei de 10 martie, trupele ruse au aruncat trei bombe aeriene ghidate asupra zonei centrale a orașului Slaviansk, a comunicat Procuratura regională din Donețk.

Potrivit șefului Administrației Regionale, Vadim Liah, 16 persoane au fost rănite, printre care și o fetiță de 14 ani, iar patru oameni și-au pierdut viața. Doi dintre ei au murit în spital din cauza unor răni incompatibile cu viața.

UPDATE 09:53 Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, președintele SUA Donald Trump a povestit ieri, 9 martie, despre conversația telefonică pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Am vorbit despre Ucraina, care reprezintă o luptă fără sfârșit. Între președintele Putin și președintele Zelenski există o ură imensă, se pare că nu pot ajunge la un acord”, a spus Trump.

Potrivit șefului de la Casa Albă, ei au vorbit și despre Orientul Mijlociu — Putin „vrea să ajute”.

„I-am spus: «Ați putea fi mai util dacă ați pune capăt războiului din Ucraina. Ar fi mai util». Dar am avut o conversație foarte bună”, a declarat președintele american.

Asistentul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat ieri, 9 martie, că Trump l-a sunat pe președintele rus pentru a discuta „o serie de subiecte extrem de importante legate de evoluția actuală a situației internaționale”.

„Accentul a fost pus, bineînțeles, pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile trilaterale privind soluționarea conflictului din Ucraina, la care participă reprezentanți ai SUA”, a spus Ușakov, menționând că „discuția a fost foarte constructivă”.

UPDATE 08:30 În noaptea de 10 martie, trupele ruse au atacat orașele Dnipro și Harkiv. Se știe despre 20 de victime, printre care și copii. Acest lucru a fost comunicat de administrațiile locale, scrie hromadske.

Atacul asupra orașului Dnipro a început seara târziu pe 9 martie. În urma acestuia, un bloc cu mai multe etaje și sediul unei bănci au fost avariate.

Până în dimineața aceasta, se știe despre 10 victime, printre care și un băiat de 12 ani. Două femei au fost spitalizate.

Potrivit datelor Administrației Regionale Dnipropetrovsk, în timpul nopții au fost doborâte 19 drone rusești deasupra regiunii.

Trupele ruse au atacat și Harkivul cu drone, în special, zona industrială a orașului. Acolo au luat foc mașini și apartamente de la etajele inferioare ale unui bloc turn.

Patru persoane au fost rănite în urma atacului. O fată de 16 ani, o femeie de 41 de ani și un bărbat de 36 de ani au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar un bărbat de 51 de ani cu răni provocate de explozie a fost internat în spital.









