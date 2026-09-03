LIVE TEXT Trump va cere Europei să compenseze ajutorul financiar acordat Ucrainei de administrația Biden. Război în Ucraina, ziua 1653

UPDATE 19:26 Președintele SUA, Donald Trump, susține că Statele Unite vor cere Europei să achite banii cheltuiți pentru sprijinul militar acordat Ucrainei în timpul administrației Joe Biden.

Trump a afirmat că administrația Biden a oferit Ucrainei și NATO „sute de miliarde de dolari” sub formă de ajutor gratuit, în condițiile în care, potrivit președintelui american, statele europene ar fi trebuit să suporte aceste costuri.

„Sute de miliarde de dolari au fost oferite Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit dacă i s-ar fi cerut. Dar vom solicita acești bani, chiar dacă oarecum cu întârziere”, a scris Trump.

Președintele american a comparat, de asemenea, volumul munițiilor furnizate Ucrainei de administrația Biden cu cantitatea utilizată de Statele Unite în cadrul operațiunii militare din Iran, susținând că sprijinul acordat Kievului a fost mult mai mare.

UPDATE 17:48 Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească din nou cu președintele rus Vladimir Putin atunci când războiul din Ucraina va ajunge într-o etapă apropiată de final și când va exista o perspectivă reală pentru încheierea unui acord de pace, scrie Ukrainska Pravda.

Trump a precizat că o întâlnire cu liderul rus ar putea fi organizată rapid, dacă și-ar dori acest lucru, însă consideră că un astfel de summit ar fi mai util atunci când Rusia și Ucraina vor fi pregătite să ajungă la o înțelegere.

„Vreau să o fac atunci când războiul dintre Rusia și Ucraina se încheie”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

Președintele american a declarat că Statele Unite își doresc relații bune atât cu Rusia, cât și cu Ucraina și a sugerat că îmbunătățirea relațiilor ar putea avea și beneficii economice.

„Vrem să avem relații bune cu Rusia, Ucraina, cu toată lumea. Rusia are un teren minunat și foarte valoros”, a afirmat Trump.

Liderul de la Casa Albă le-a cerut, totodată, Moscovei și Kievului să pună capăt luptelor. „Ar trebui să oprească acel război stupid”, a spus Trump, reafirmând că, în opinia sa, a contribuit anterior la încheierea a opt conflicte.

Trump consideră că relația tensionată dintre Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea unui acord de pace.

Declarațiile președintelui american vin după informații privind o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski. Potrivit informațiilor apărute în presă, directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unui asemenea summit în timpul unei vizite la Moscova, cu scopul de a contribui la încheierea războiului.

Kremlinul a transmis că o eventuală întâlnire trilaterală ar putea avea loc doar în cazul în care aceasta ar servi la „formalizarea acordurilor”, sugerând că Moscova ar vedea un astfel de summit ca pe o etapă finală a unor negocieri deja convenite.

În același timp, Volodimir Zelenski a declarat anterior că informațiile serviciilor de informații ucrainene și ale partenerilor internaționali indică faptul că Vladimir Putin nu ar intenționa să oprească războiul.

În acest context, Trump susține că o nouă întâlnire cu Putin ar trebui organizată abia atunci când conflictul va intra în etapa finală și când există șanse reale ca negocierile să ducă la un acord de pace.

UPDATE 16:48 În această dimineață, trupele rusești au atacat localitatea Pecenigi din regiunea Harkiv, anunță Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

„Două rachete inamice au lovit zona rezidențială, provocând un incendiu pe o suprafață de 400 m.p. Au ars o casă particulară, anexe și un autoturism. Conform informațiilor preliminare, 10 persoane au fost rănite, printre care și 2 copii”, a notat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 15:40 Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că adjunctul comandantului „Corpul de voluntari ruși”, Stepan Kaplunov, a colaborat cu serviciile secrete ruse. Potrivit SBU, acesta urma să pregătească un atentat împotriva unuia dintre liderii mișcării de opoziție din Rusia, care urma să sosească în Ucraina în acea perioadă.

În declarația SBU se precizează că militarul „a primit misiunea de a-i elimina și pe alți membri ai Forțelor de Apărare ale Ucrainei în schimbul unei recompense bănești”.

Totodată, Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat informațiile din spațiul public precum că SBU a avut un schimb de focuri cu Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GRU), afirmând că conflictul a izbucnit în momentul în care SBU desfășura acțiuni de anchetă pentru strângerea de probe.

La rândul său, Stepan Kaplunov susține că a dat mărturii sub presiune. Într-un interviu acordat „Radio NV”, el a declarat că persoanele care s-au prezentat drept „angajați ai securității de stat” l-au amenințat cu moartea. De asemenea, Kaplunov a calificat reținerea sa drept „răpire”

În același timp, serviciul de presă al GUR a anunțat o „campanie de dezinformare cu scopul de a discredita Serviciul de Informații Militare și unitățile de luptă ale GUR din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei”.



Șeful Biroului Președintelui, Kirill Budanov, care, înainte de numirea în cadrul Biroului Președintelui, a condus Serviciul de Informații al Armatei, a declarat că Biroul Național de Investigații și Parchetul General al Ucrainei analizează deja situația. În același timp, el a spus că „nimeni nu are dreptul să răpească militari fără a fi pedepsit, să deschidă focul pe străzile orașelor noastre, să dea și să execute ordine criminale”.

UPDATE 08:49 Rusia a atacat regiunea Hmelnițki de două ori în cursul nopții cu drone de atac, raportează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Fragmentele unei drone au căzut pe teritoriul unei întreprinderi — un camion a luat foc, iar depozitul a fost avariat. Șoferul autovehiculului a fost rănit și internat în spital.

În timpul celui de-al doilea atac, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei alte întreprinderi din regiune.

Incendiile au fost stinse.

UPDATE 08:30 În Odesa, în urma unui atac rus din timpul nopții, 17 persoane au fost rănite, printre care 3 copii, informează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.