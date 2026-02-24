LIVE TEXT Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluție: solicită o încetare imediată a focului și „pace durabilă în Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 1462

UPDATE 22:02 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția „Sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina”, prin care solicită o încetare imediată a focului și reafirmă necesitatea respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. 107 țări au votat în favoarea rezoluției, 12 au votat împotrivă, iar 51 s-au abținut, notează Ukrinform.

Au votat împotrivă Rusia, Belarus, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Coreea de Nord, Eritreea, Iran, Mali, Nicaragua, Niger și Sudan.

În rezoluție se menționează că invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina durează de patru ani și are consecințe devastatoare și de lungă durată pentru țară, precum și pentru stabilitatea regională și globală.

Adunarea Generală își reafirmă „angajamentul față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv a apelor sale teritoriale”.

Rezoluția își exprimă, de asemenea, „profunda îngrijorare față de atacurile continue și intensificate ale Federației Ruse împotriva civililor, obiectivelor civile și infrastructurii energetice critice, precum și față de deteriorarea gravă a situației umanitare”.

Documentul salută eforturile Statelor Unite, ale țărilor europene și ale altor state menite să pună capăt războiului.

Adunarea Generală „solicită o încetare imediată, deplină și necondiționată a focului între Federația Rusă și Ucraina” și își reiterează apelul pentru „o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Carta ONU”.

UPDATE 20:03 Canada alocă un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, care va include 449 de vehicule blindate, scrie Ukrinform.

„Anunțul de astăzi privind asistența militară suplimentară și reînnoirea Operațiunii UNIFIER subliniază angajamentul neclintit al Canadei față de lupta Ucrainei pentru libertate. Ne asigurăm că Ucraina dispune de instrumentele necesare pentru a-și apăra suveranitatea, a-și proteja populația și a urmări o pace justă și durabilă”, a declarat ministrul Apărării Naționale din Canada, David J. McGuinty.

Ministerul Apărării Naționale a menționat că noul pachet de apărare va include 383 de vehicule blindate Senator fabricate de Roshel, precum și 66 de transportoare blindate de trupe LAV-6.

În plus, Canada va aloca aproximativ 1,5 miliarde de dolari pe parcursul anului pentru alte forme de asistență militară, „pentru a se asigura că Forțele Armate ale Ucrainei au echipamentele și capabilitățile necesare pentru a-și apăra teritoriul”.

Canada a anunțat anterior o prelungire de trei ani a misiunii de instruire militară Operațiunea UNIFIER, în cadrul căreia membrii forțelor canadiene au instruit peste 47 000 de militari ucraineni din 2015. După începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, instructorii canadieni au părăsit Ucraina, dar instruirea a fost reluată câteva luni mai târziu în Regatul Unit, Polonia și Letonia.

UPDATE 17:00 Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat despre semnarea unui împrumut de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026–2027.

Oficiala a precizat că fondurile vor fi utilizate „pentru a consolida funcționarea serviciilor publice esențiale, pentru a menține apărarea Ucrainei puternică, pentru a proteja securitatea și libertatea noastră comună, pentru a realiza o pace reală și durabilă și pentru a ancora viitorul Ucrainei în Europa”.

Anterior, Parlamentul European a precizat că din împrumut, 30 de miliarde de euro vor fi puse la dispoziția Ucrainei pentru asistență macrofinanciară sau sprijin bugetar, furnizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina.

În același timp, 60 de miliarde de euro se vor aloca pentru a consolida capabilitățile de apărare ale Ucrainei și pentru a sprijini achiziționarea de echipamente militare, „asigurând accesul în timp util la produse critice din domeniul apărării din industriile de apărare din Ucraina, UE și Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). În cazul în care anumite produse de apărare nu sunt disponibile imediat din aceste țări pentru a fi livrate de urgență Ucrainei, se va aplica un set de derogări specifice pentru a realiza aprovizionarea din alte țări”, a precizat Parlamentul European.

UPDATE 15:35 Armata ucraineană a atacat mai multe posturi de comandă militare rusești, depozite de aprovizionare și o bază de reparații, folosind, printre altele, rachete ATACMS, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În primele ore ale zilei de 24 februarie, mai multe unități ucrainene de rachete și artilerie au atacat un post de comandă auxiliar al Armatei a 5-a ruse, în apropierea satului Novopetrîkivka, ocupat temporar, din regiunea Donețk, scrie sursa citată.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, un depozit logistic al unității „Rubikon” (unitate specială a armatei ruse, specializată în drone, n. red.) în zona Vasilivka, din regiunea Zaporijiea.

În plus, unitățile ucrainene au lovit depozite rusești de muniții și logistică în apropierea orașului Priazovske, din regiunea Donețk, precum și un depozit de muniții în apropierea orașului Oleksandrivka, din regiunea Zaporijiea.

„La 23 februarie, în regiunea Donețk au fost lovite ținte de comandă inamică: un post de comandă și observare și un post de comandă pentru drone, lângă Udachne, precum și un alt post de comandă pentru drone, lângă Pokrovsk. Pierderile în rândul invadatorilor și amploarea pagubelor sunt în curs de clarificare”, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 13:09 Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a publicat obiectivele planului Ucrainei pentru încheierea războiului.

„Rusia continuă să lupte pentru că crede că ne poate înfrânge cu forță și resurse. Prin urmare, președintele a stabilit o sarcină clară pentru echipa Ministerului Apărării: să consolideze apărarea, alături de diplomație, pentru a forța inamicul la pace. Planul nostru de război are trei obiective specifice”, a declarat Fedorov.

Planul include următoarele puncte: închiderea cerului, oprirea armatei ruse pe uscat, pe mare și în spațiul cibernetic și privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru a continua lupta.

Potrivit lui Fedorov, prioritatea principală este protejarea civililor și a infrastructurii. Obiectivul Ministerului Apărării este de a identifica amenințările aeriene în timp real și de a intercepta cel puțin 95% din rachete și drone.

Ministrul a menționat că crearea unui sistem de apărare aeriană „mic”, cu mai multe straturi, și scalarea interceptoarelor au început deja. De asemenea, au fost demarate „schimbări organizaționale importante”.

Ministerul ucrainean al Apărării dorește, de asemenea, să „oprească inamicul în fiecare domeniu”.

„Știm cum să realizăm acest lucru. Există o listă specifică de soluții și proiecte: de la îmbunătățirea sistemului de achiziții și finalizarea reformei corpului de armată, până la transformarea sistemului de instruire și comandă pe baza datelor”, a declarat Fedorov.

Al treilea punct al planului implică privarea Rusiei de resurse economice provenite din petrol. Astfel, Ucraina intenționează să „închidă” lanțul de aprovizionare cu petrolul rusesc prin așa-numita flotă din umbră. Acest lucru necesită înăsprirea sancțiunilor, coordonarea cu partenerii externi, o strategie de combatere a „flotei din umbră” și acțiuni comune pe mare.

UPDATE 11:10 Încercările de avansare prin teritoriul ucrainean în 2025 au costat trupele ruse, în medie, 167 de soldați pe kilometru de teritoriu ocupat, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Financial Times.

El a respins afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin, conform cărora Ucraina ar putea folosi încetarea temporară a ostilităților pentru a se regrupa pentru o ofensivă.

„Aceasta este demagogie și minciuni. Uitați-vă cine beneficiază de astfel de declarații: «Ei au nevoie de o pauză la fel de mult ca noi»”, a spus Zelenski, adăugând că Rusia mobilizează aproximativ 40 de mii de soldați lunar și pierde 35 de mii.

Anterior, Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene a raportat 418.170 de soldați ruși uciși și răniți în cursul anului 2025. Acest număr echivalează cu o medie de circa 35 de mii de soldați ruși neutralizați pe lună.

Zelenski a declarat că sarcina soldaților ucraineni este de a asigura un nivel de neutralizare a soldaților ruși la care pierderile Rusiei depășesc întăririle lunare. În opinia sa, 50 de mii de soldați ruși neutralizați pe lună reprezintă „nivelul optim”.

Potrivit președintelui ucrainean, Ucraina a pierdut peste 55 de mii de soldați de la începutul războiului. Există, de asemenea, un „număr semnificativ” de persoane pe care statul le consideră dispărute.

Estimările grupurilor de experți străine sunt de două până la trei ori mai mari. Potrivit Centrului pentru Strategic and International Studies, un think tank cu sediul la Washington, Ucraina a pierdut între 100 și 140 de mii de militari de la începutul războiului.

8:13 Acum patru ani, pe 24 februarie 2022, în jurul orei 3:40, prima coloană de tancuri rusești a intrat în regiunea Luhansk din Ucraina, în timp ce locuitorii multor orașe ucrainene s-au trezit în urma primelor atacuri cu rachete ale forțelor ruse.

Potrivit agenției Ukrinform, în patru ani de război la scară largă, Ucraina a provocat Rusiei pierderi semnificative în ceea ce privește efectivele umane, armamentul și echipamentele militare.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pierderile totale de luptă ale forțelor ruse în Ucraina, în perioada 24 februarie 2022 – 24 februarie 2026, se ridică la aproximativ 1.261.420 de militari.

În această perioadă, Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus 11.698 de tancuri, 24.086 de vehicule blindate de luptă, 37.560 de sisteme de artilerie, 1.654 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.305 sisteme de apărare aeriană, 435 de aeronave, 348 de elicoptere, 145.571 de drone operaționale și tactice, 4.347 de rachete de croazieră, 29 de nave și ambarcațiuni, 2 submarine, 79.826 de vehicule și cisterne de combustibil și 4.074 de unități de echipament special.

Potrivit comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, de la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Forțele de Apărare de pe axa Oleksandrivka au recâștigat controlul asupra a 400 de kilometri pătrați de teritoriu și a opt așezări. Anterior, pe 20 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ucrainene au eliberat 300 de kilometri pătrați în sudul Ucrainei.

Sîrski a menționat, de asemenea, că anul trecut a fost primul an în care pierderile Rusiei în Ucraina au depășit nivelul recrutărilor. În 2025, Rusia a mobilizat și a recrutat 406.000 de soldați, în timp ce numărul total al morților și răniților s-a ridicat la aproximativ 418.000.

Per ansamblu, Sîrski consideră că, în ciuda provocărilor de pe câmpul de luptă, forțele ucrainene au reușit, în 2025, să dejueze planurile ofensive la scară largă ale Rusiei, să împiedice ocuparea întregului Donbas, precum și a teritoriilor din regiunile Zaporijia, Dnipropetrovsk și Herson și să stabilească zone tampon în regiunile Harkov și Sumî. El a respins din nou afirmațiile conducerii militare ruse privind presupusele capturi „victorioase” ale Kupianskului și Pokrovskului.

În același timp, președintele Zelenski a raportat că pierderile militare ucrainene confirmate de la începutul invaziei la scară largă se ridică la 55.000 de morți, un număr mare de persoane fiind încă date dispărute.

La 14 februarie 2026, aproximativ 7.000 de militari ucraineni erau ținuți în captivitate în Rusia.

Din 24 februarie 2024 până în februarie 2026, au avut loc 71 de schimburi de prizonieri. Cel mai recent schimb la scară largă a avut loc pe 5 februarie, când 150 de militari și șapte civili au fost repatriați.

Potrivit Cartierului General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, un total de 6.422 de militari și civili au fost returnați în Ucraina până în februarie 2026. În plus, 16.747 de cadavre ale apărătorilor căzuți au fost repatriate până în ianuarie 2026.

Între timp, Rusia continuă să atace populația civilă și infrastructura Ucrainei. Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, până în februarie 2026, peste 15.000 de civili au fost uciși și peste 41.000 au fost răniți de la începutul invaziei la scară largă. Victime civile au fost înregistrate în 26 din cele 27 de regiuni administrative ale Ucrainei.

Numărul total al civililor uciși și răniți în 2025 a fost cu 31% mai mare decât în 2024 (2.088 de morți și 9.138 de răniți) și cu 70% mai mare decât în 2023 (1.974 de morți și 6.651 de răniți). Pe lângă bombardamentele regulate, Rusia a încălcat dreptul internațional și prin executarea prizonierilor de război.

Conform Băncii Mondiale, în cei patru ani de invazie la scară largă, Ucraina a suferit pagube directe în valoare de 195 de miliarde de dolari, iar costul total al reconstrucției și redresării este estimat la aproape 588 de miliarde de dolari. Pagubele din sectorul energetic au crescut cu aproximativ 21%, fiind afectate instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei electrice, precum și sistemele de încălzire centralizată. În sectorul transporturilor, necesarul de investiții a crescut cu aproximativ 24%, din cauza intensificării atacurilor asupra căilor ferate și porturilor în 2025. La 31 decembrie 2025, 14% din fondul locativ fusese avariat sau distrus, fiind afectate peste trei milioane de gospodării.

Cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei la scară largă, președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliul European, António Costa, vor sosi la Kiev. Aceștia vor participa la o ceremonie oficială de comemorare, vor vizita o instalație de infrastructură energetică avariată în urma atacurilor cu rachete rusești și vor purta discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției Voluntarilor, care va avea loc la Kiev.