LIVE TEXT Țările de Jos optează ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE pentru Ucraina să fie cheltuiți pentru arme din SUA. Război în Ucraina, ziua 1420

UPDATE 21:20 Țările de Jos doresc ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE să fie cheltuiți pentru achiziționarea de arme din Statele Unite sau din alte țări din afara Uniunii Europene, relatează AD.

„Guvernul olandez este diametral opus Franței în dezbaterea privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Francezii vor ca Zelenski să cheltuiască acei bani pentru industria europeană de armament. Dar fără arme americane, Ucraina va pierde bătălia, se tem Țările de Jos și Germania. Miercuri se va dezvălui dacă lobby-ul olandez pentru armele americane funcționează”, scrie AD.

Autoritățile de la Haga consideră că restricțiile privind achiziționarea de sisteme americane ar face imposibilă achiziționarea de componente pentru avioanele de vânătoare F-16, rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, precum și arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv ATACMS și HIMARS.

UPDATE 18:38 De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, forțele ruse au lansat peste 142300 de drone de atac și peste 13300 de rachete, a raportat comandantul șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrskii.

Numai în noaptea de 13 ianuarie, armata rusă a atacat instalațiile energetice ucrainene, alte infrastructuri și ținte civile cu 25 de rachete și 293 de drone de atac.

Sîrskii a subliniat că principala nevoie a Ucrainei este de a-și consolida apărarea aeriană – prin achiziționarea de sisteme de rachete antiaeriene și muniții, inclusiv cele pe care le pot furniza americanii.

UPDATE 15:25 La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată la cererea Ucrainei după atacul rus cu rachete „Oreșnik” asupra regiunii Lviv, SUA a calificat atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”, potrivit Novaia Gazeta Europe.

„Condamnăm atacurile continue și tot mai intense ale Rusiei asupra infrastructurii și sistemului energetic al Ucrainei. Acestea sunt o batjocură la adresa păcii și o insultă la adresa eforturilor președintelui Donald Trump”, a declarat adjuncta ambasadorului SUA la ONU, Tammy Bruce.

În opinia sa, atacurile armatei ruse asupra infrastructurii din Ucraina reprezintă „o altă escaladare periculoasă și inexplicabilă a războiului”, în ciuda eforturilor Washingtonului de a înceta ostilitățile prin negocieri.

Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri politice, Rosemary DiCarlo, a menționat că, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii civile a Ucrainei, au murit civili. Ea a cerut Moscovei să înceteze imediat focul.

UPDATE 13:12 În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric, scrie Novaia Gazeta Europe.

Astfel, lanțul de supermarketuri Novus a anunțat pe Facebook că, din cauza întreruperilor de curent electric, nu toate magazinele pot funcționa în mod normal.

„La sarcini mari, generatoarele necesită întreținere, astfel încât, în cazul întreruperilor, anumite locații pot fi temporar închise sau pot funcționa cu restricții — după lucrările tehnice, magazinele revin la modul obișnuit de funcționare”, a declarat serviciul de presă al companiei.

Potrivit Forbes Ukraine, în dimineața zilei de 13 ianuarie, în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev erau închise aproximativ 17 supermarketuri Novus.

În noaptea de 9 ianuarie, trupele ruse au atacat infrastructura energetică și civilă din Kiev cu rachete și drone. În urma atacurilor, peste 400 000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar aproximativ 6 000 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire.

Cu o zi înainte, primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat că, din cauza atacului rus și a condițiilor meteorologice nefavorabile, aproximativ 800 de case din oraș au rămas fără electricitate.

UPDATE 09:12 În această noapte, Rusia a lansat un atac masiv asupra terminalului poștal din suburbia orașului Harkiv. Conform datelor preliminare publicate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență, în urma atacului au murit 4 persoane, iar alte 6 au fost rănite.

Au avut loc distrugeri ale clădirilor și mai multe focare de incendiu pe o suprafață totală de aproximativ 500 mp.

Angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au salvat 30 de persoane, dintre care două au fost scoase de sub dărâmăturile clădirii distruse.

UPDATE 09:10 În timpul nopții, Rusia a lansat un atac masiv asupra regiunii Dnipropetrovsk. În districtele Krîvîi Rih și Sînelnîkivskîi, o femeie și un bărbat au fost răniți — ambii au fost internați în spitale.

Au fost avariate obiective de infrastructură și case private.

UPDATE 08:30 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Odesei, anunță Poliția Națională a Ucrainei, menționând că documentează o crimă de război a Rusiei.