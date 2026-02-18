LIVE TEXT Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit echipamentele militare rusești și punctele de control ale dronelor din regiunea ocupată Donețk Război în Ucraina, ziua 1456

UPDATE 21:53 În zilele de 17 și 18 februarie, forțele de apărare ale Ucrainei au atacat o serie de obiective militare ale Federației Ruse pe teritoriile ocupate temporar, a informat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În noaptea de 18 februarie, armata ucraineană a lansat un atac asupra subunității de drone rusești din teritoriile ocupate ale regiunii Zaporijjea. În Donețkul ocupat de ruși Forțele Armate ale Ucrainei au atacat concentrarea de echipament militar și punctul de comunicații.

În plus, pe 17 februarie, forțele de apărare au lovit o rampă de lansare a complexului de rachete antiaeriene S-300VM în zona ocupată a orașului Mariupol. De asemenea, au lovit punctele de comandă ale dronelor rusești din regiunea Kursk a Federației Ruse și din apropierea orașului Rodinskoie, din comunitatea Pokrovsk din regiunea Donețk.

UPDATE 15:39 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 30 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale pe 18 februarie. Rusia a lansat peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și 126 de drone asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 100 de drone, scrie presa ucraineană.

În regiunea Donețk, un atac rusesc a ucis trei persoane și a rănit alte două în orașul Mîkolaivka, a declarat guvernatorul Vadim Filașkin.

În regiunea Zaporijjea, o persoană a fost ucisă și alte șapte au fost rănite în urma atacurilor rusești, potrivit autorităților militare ucrainene.

În regiunea Dnipropetrovsk, un atac rusesc a ucis un bărbat de 54 de ani în raionul Nikopol, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

În regiunea Sumî, un atac cu dronă a rănit 11 persoane.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 30 de localități în ultimele 24 de ore, rănind șase persoane.

Atacurile rusești au provocat întreruperi de energie electrică în regiunile Odesa, Zaporijjea, Dnipropetrovsk și Sumî, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina.

Regiunea Odesa este printre cele mai afectate, peste 99 000 de consumatori au rămas fără electricitate pe 18 februarie, în urma avarierii echipamentelor din cauza loviturilor și a vremii severe.

UPDATE 15:33 Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat miercuri, 18 februarie, după doar două ore. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept „dificile” și acuză Rusia că amână deliberat progresul către un acord care să pună capăt războiului de patru ani, potrivit Reuters.

Cele două zile de negocieri de pace mediate de SUA în Elveția au avut loc în timp ce președintele american Donald Trump a sugerat de două ori în ultimele zile că depinde de Ucraina și de Volodimir Zelenski să se asigure că negocierile au succes.

„Putem vedea că s-au făcut progrese, dar deocamdată, pozițiile diferă deoarece negocierile au fost dificile”, a declarat Zelenski reporterilor la scurt timp după încheierea discuțiilor.

Rustem Umerov, șeful echipei de negociere de la Kiev, a declarat separat că a doua zi a fost „intensivă și substanțială. Ambele părți lucrează la decizii care pot fi trimise președinților lor”.

Negociatorul-șef al Rusiei, fostul ministru al culturii, Vladimir Medinski, a declarat reporterilor că în curând vor avea loc negocieri suplimentare, fără a specifica o dată.

Pe 18 februarie, Zelenski a spus că Rusia „încearcă să prelungească negocierile care ar fi putut deja ajunge în stadiul final”.

UPDATE 11:49 Președintele Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a pus în aplicare un pachet de sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko, președintele Republicii Belarus. „Vom intensifica semnificativ combaterea tuturor formelor prin care acesta contribuie la uciderea ucrainenilor”, subliniază șeful statului ucrainean.

„Vom colabora cu partenerii astfel încât măsurile să aibă un efect global. În a doua jumătate a anului 2025, pe teritoriul Belarus, rușii au instalat un sistem de retransmițătoare pentru controlul dronelor de atac, ceea ce a mărit capacitatea armatei ruse de a lovi regiunile noastre de nord – de la regiunea Kiev până la Volînia. O parte din lovituri, inclusiv asupra obiectivelor energetice și căilor ferate din regiunile noastre, rușii nu ar fi putut să le execute fără ajutorul Belarusului. Peste 3000 de întreprinderi din Belarus sunt puse în slujba războiului Rusiei și furnizează tehnică, echipamente și componente considerate critice. Printre acestea se află și componente pentru producerea de rachete care terorizează orașele și satele noastre.

Se continuă și dezvoltarea infrastructurii pentru plasarea pe teritoriul Belarusului a rachetelor cu rază medie de acțiune – „Oreșnik”, care reprezintă o amenințare evidentă nu doar pentru ucraineni, ci pentru toți europenii. Alexandr Lukașenko nu a oferit doar teritoriul Belarusului pentru „Oreșnik”. Anul trecut, întreprinderile țării au furnizat Rusiei componente critice, piese și suport mecanic pentru această armă. Aceasta continuă și în 2026.

Alexandr Lukașenko schimbă de mult suveranitatea Belarusului pentru a-și menține puterea personală, ajută rușii să ocolească sancțiunile internaționale pentru această agresiune, justifică activ războiul Rusiei și, acum, își mărește implicarea în escaladarea și prelungirea războiului. Pentru acestea vor exista consecințe speciale”, afirmă Zelenski într-o postare pe Telegram.

UPDATE 08:25 O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma loviturilor ruselti asupra regiunii Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare regionale, Ivan Fedorov.

În ultimele 24 de ore, potrivit lui Feodorov, forțele lui Putin au lansat 638 de atacuri asupra a 40 de localități din regiunea Zaporijjea.

„Au fost înregistrate 136 de raportări privind avarierea locuințelor, autoturismelor și obiectivelor de infrastructură”, a spus el.

UPDATE 08:11 Ucraina, Rusia și Statele Unite au desfășurat o nouă rundă de negocieri trilaterale de pace la Geneva, pe 17 februarie, în timp ce Washingtonul insistă pentru progrese în vederea unui acord înainte de vară. Continuarea discuțiilor este programată pentru 18 februarie. Aceasta marchează a treia rundă de negocieri din ianuarie, după ce întâlnirile anterioare s-au încheiat fără un rezultat decisiv, scrie presa ucraineană.

„Discuțiile s-au concentrat pe chestiuni practice și pe mecanismele unor posibile soluții”, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. „Dorim să le mulțumim partenerilor noștri americani pentru cooperarea constructivă”.

Umerov, care conduce delegația Ucrainei, a adăugat că rezultatele primei zile vor fi raportate astăzi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că s-au înregistrat „progrese semnificative” după prima zi de discuții la Geneva.

„Ambele părți au convenit să își informeze liderii și să continue să lucreze pentru un acord”, a scris el pe platforma X.

Înaintea discuțiilor de la Geneva, Zelenski a indicat că cele mai sensibile subiecte, inclusiv teritoriile și controlul asupra centralei din Zaporijjea rămân nerezolvate după runda precedentă de negocieri din Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 16 februarie că această rundă va acoperi o gamă mai largă de subiecte.