LIVE TEXT Sîrski: „Războiul a intrat într-o nouă etapă, rușii accelerează crearea de unități de drone”. Război în Ucraina, ziua 1478

UPDATE 22:00 Războiul a intrat într-o nouă etapă. Până la 1 aprilie anul acesta, Rusia a planificat să mărească numărul trupelor sistemelor fără pilot la 101 mii de militari. Despre asta se vorbește într-o postare pe Telegram a comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, după o ședință despre dezvoltarea sistemelor fără pilot.

„La reuniunea privind dezvoltarea sistemelor fără pilot, serviciile de informații au raportat că, în acest an, rușii accelerează crearea de unități de drone, încercând să influențeze desfășurarea operațiunilor militare, în special în direcțiile sudice, unde inamicul nostru pierde inițiativa și teritorii. Până la 1 aprilie, Federația Rusă a planificat să mărească efectivul trupelor sistemelor fără pilot la 101 mii de militari”, a menționat Sîrski.

UPDATE 16:53 Ucraina a încercat să semneze un acord major cu SUA privind producția de drone și tehnologii de apărare aeriană, dar documentul necesita aprobarea Casa Albă și nu a fost încă finalizat, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Nu am avut încă ocazia să semnăm acest document. Sper că poate prietenii americani vor fi mai aproape de această decizie acum, mai ales după provocările pe care le vedem în Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski într-un interviu acordat Politico, un fragment din care a fost publicat pe canalul său de Telegram.

Kyiv Independent scrie că declarațiile lui Zelenski vin pe fondul unei atenții reînnoite la Washington cu privire la experiența Ucrainei în contracararea dronelor Shahed, proiectate de Iran, versiuni ale cărora Rusia le-a folosit constant în atacuri asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Acordul propus prevedea cooperarea privind mai multe tipuri de drone integrate cu sisteme de apărare aeriană, concepute să funcționeze ca o rețea unificată capabilă să contracareze atacuri aeriene la scară largă.

„Acestea funcționează ca un sistem unificat și pot proteja împotriva a sute sau mii de drone și rachete Shahed iraniene”, a spus Zelenski.

Potrivit Axios, Ucraina a prezentat oficialilor americani o propunere în urmă cu șapte luni, oferind sisteme testate în luptă pentru a contracara dronele Shahed, inclusiv drone interceptoare și senzori pentru detectarea și distrugerea acestora.

Propunerea ar fi fost respinsă la momentul respectiv, însă recentele atacuri cu drone iraniene din Orientul Mijlociu i-au determinat pe oficialii americani să reconsidere experiența și tehnologia Ucrainei, a relatat Axios pe 10 martie.

Zelenski a mai spus că durata războiului Rusia împotriva Ucraina va depinde de intensitatea presiunii occidentale asupra Moscova, în special de măsurile economice care vizează veniturile energetice rusești.

UPDATE 15:31 Dronele Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), de la Centrul de Operațiuni Speciale „A”, au lovit infrastructura stației de pompare a petrolului din Tihorețk, în Regiunea Krasnodar, Rusia, a declarat o sursă din cadrul SBU pentru Ukrinform.

„A fost înregistrat un atac asupra instalației, după care a izbucnit un incendiu de amploare”, a declarat sursa Ukrinform.

Autoritățile ruse au confirmat atacul asupra stației de pompare a petrolului.

Ukrinform scrie că centrul petrolier din Tihorețk este unul dintre cele mai mari puncte de transportare a petrolului din sudul Rusiei. Acesta găzduiește un depozit și un terminal petrolier de mari dimensiuni, importante pentru logistica combustibilului și a produselor petroliere rusești.

„La începutul lunii martie, SBU, împreună cu Forțele de Apărare ale Ucrainei, au efectuat cu succes o operațiune asupra infrastructurii petroliere a portului Novorossiisk. Atacul de astăzi asupra centrului petrolier din Tihorețk, care reprezintă principala linie de aprovizionare cu produse petroliere către Novorossiisk. A fost o lovitură semnificativă pentru logistica petrolieră a inamicului. Astfel de operațiuni speciale sistematice ale SBU creează întreruperi ale aprovizionării, complică transportul produselor petroliere către porturi și obligă inamicul să își schimbe rutele logistice. În ansamblu, acest lucru slăbește atât capacitățile militare ale Rusiei, cât și capacitatea sa economică de a purta acest război”, a declarat o sursă din cadrul SBU pentru Ukrinform.

UPDATE 13:10 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucraina din ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale, scrie Kyiv Independent.

Rusia a lansat 94 de drone de atac – inclusiv 60 de drone de tip Shahed – asupra Ucrainei în ultima zi, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 77 dintre aceste drone.

În regiunea Regiunea Harkiv, trei persoane au fost ucise și 16 rănite, inclusiv un copil, a declarat guvernatorul Oleh Siniehubov.

Potrivit autorităților regionale, Rusia a folosit opt bombe aeriene ghidate (KAB), 13 drone „Geran-2″, patru drone „Molnia”, șase drone FPV și alte 15 drone de tip nespecificat în întreaga regiune.

În regiunea Regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și 23 rănite, inclusiv un copil, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Forțele ruse au efectuat atacuri aeriene și bombardamente de artilerie, lovind infrastructură critică, de transport și socială. Prokudin a adăugat că un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit, de asemenea, din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor din 11 martie.

În regiunea Regiunea Sumî, cel puțin doi civili au fost răniți în atacurile rusești din timpul nopții, a raportat administrația regională. Doi bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani au fost răniți într-un atac cu drone în comunitatea Boromlia, în timp ce peste 40 de ofițeri de poliție au fost răniți când o dronă a lovit o clădire administrativă din comunitatea Shostka.

În regiunea Regiunea Zaporijiea, 15 persoane au fost rănite în atacuri asupra orașului Zaporijiea, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Forțele ruse au efectuat 780 de atacuri asupra a 42 de localități din regiune în ultima zi.

8:17 În regiunea Cernihiv, o minoră a fost ucisă, iar părinții ei au fost răniți după ce o dronă rusească a lovit o casă rezidențială, informează Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Atacul a avut loc peste noapte, în districtul Koriukivka, unde o dronă rusească a provocat un incendiu într-o casă rezidențială și într-o anexă. Echipele de intervenție au stins incendiul.

„O fată născută în 2010 a fost ucisă. Părinții ei au suferit răni și au fost spitalizați”, se arată în comunicatul autorităților ucrainene.

Anterior, în centrul orașului Semenivka din regiunea Cernihiv, patru persoane au fost rănite după ce o dronă rusească de tip „Molniya” a lovit un magazin.