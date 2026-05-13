LIVE TEXT Ședința Guvernului: Mecanismului național de gestionare a situației în cazul unui aflux sporit de străini, aprobat de miniștri

Guvernul se întrunește în ședință miercuri, 13 mai. Pe ordinea de zi a miniștrilor se regăsește proiectul de hotărâre cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2026, organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei Familiei în anul 2026 dar și proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Mecanismului național de gestionare unitară și coerentă a situației în cazul unui aflux sporit de străini.

UPDATE 10:50 Ședința Guvernului s-a încheiat.

UPDATE 10:46 Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea înscrierii protocolare de la pct. 9 „Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și inovare în Republica Moldova (număr unic 128/MEC/2026)” din procesul-verbal nr. 20 al ședinței Guvernului din 6 mai 2026.

UPDATE 10:44 Modificarea Dispoziției Guvernului nr. 42-d/2024 cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de miniștri.

UPDATE 10:43 Modificarea Dispoziției Guvernului nr. 8-d/2025 cu privire la înființarea Comitetului național al rețelei de colectare a informațiilor contabile agricole și desemnarea agenției de legătură, susținută de Guvern.

UPDATE 10:42 Guvernul a aprobat Setul de măsuri pentru realizarea recomandărilor ce rezultă din runda a cincea de evaluare a Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) privind prevenirea corupției și promovarea integrității la nivel central (funcții executive de conducere) și la nivelul instituțiilor de punere în aplicare a legii.

UPDATE 10:40 Propunerea de cedare a unor terenuri din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului, pentru realizarea unor lucrări de infrastructură a fost aprobată de Guvern.

UPDATE 10:37 Propunerea pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului, în vederea alinierii la Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și consolidării implementării proiectelor de infrastructură de transport al energiei electrice, a fost aprobată de Guvern.

UPDATE 10:36 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne, aprobată de miniștri.

UPDATE 10:35 Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului privind modul de procurare și aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun și înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1427/200.

UPDATE 10:33 Mecanismul național de gestionare unitară și coerentă a situației în cazul unui aflux sporit de străini, propus de MAI, a fost susținut de miniștri.

UPDATE 10:31 Guvernul a aprobat proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale.

UPDATE 10:27 Proiectul de lege privind determinarea excedentului neutilizat al activelor cu destinație militară și procedurile de transmitere a dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință asupra acestora, prezentat de ministrul Anatolie Nosatîi, fost aprobat de cabinetul de miniștri.

UPDATE 10:26 Guvernul a aprobat proiectul privind organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei Familiei în anul 2026.

UPDATE 10:25 Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda și Autoritatea pentru Siguranța Rutieră din Irlanda privind preschimbarea permiselor de conducere, semnat la Dublin la 8 aprilie 2026, a fost aprobat de cabinetul de miniștri.

UPDATE 10:23 Proiectul propus de ministrul Dan Perciun cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2026 a fost aprobat.

UPDATE 10:22 Hotărârea privind instituirea Sistemului informațional „Portalul național de participare publică − particip.gov.md”, aprobarea Conceptului și a Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Portalul național de participare publică − particip.gov.md” a fost aprobată de Guvern.

UPDATE 10:20 Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de alocare a mijloacelor financiare pentru fermierii afectați de situațiile excepționale cu caracter natural „Secetă” și „Arșiță puternică” în anul 2025 la porumb și floarea-soarelui și alocarea mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

UPDATE 10:18 A fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

(suspendarea înmatriculării vehiculelor).

UPDATE 10:16 Nicolae Strulea a fost numit în funcția de director adjunct al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologică.

UPDATE 10:15 Dumitru Darie a fost eliberat din funcția de director al Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, în baza cererii de demisie.

UPDATE 10:14 Iulian Iorga a fost numit în funcția de director al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

UPDATE 10:13 Jana Costachi a fost rechemată din funcția de Ambasadoare în Irlanda, în baza cererii de demisie. Cabinetul de Miniștri a aprobat numirea ambasadorului Corina Călugăru în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe.

