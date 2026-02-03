LIVE TEXT Ședința CSM: Vor fi examinate rapoartele Comisiei de evaluare externă și sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la consolidarea siguranței judecătorilor

Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului.

Știrea se actualizează…

La ședință urmează să fie anunțate mai multe concursuri: pentru suplinirea funcției vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție și pentru suplinirea posturilor temporar vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.