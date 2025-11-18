LIVE TEXT Ședința CSM: Rapoartele Comisiei de evaluare a judecătorilor și concursul pentru transferul temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, pe agendă

Astăzi, 18 noiembrie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc în ședință. Pe agenda CSM sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare a judecătorilor care urmează să fie examinate.

La fel, membrii CSM vor desfășura concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru. În concurs s-au înregistrat judecătorii Hristina Craveț, Judecătoria Bălți, Elisaveta Buzu, Judecătoria Chișinău și Andrei Cazacicov, Judecătoria Chișinău.

UPDATE 10:28 La ședință a fost anunțată o pauză.

UPDATE 10:24 Plenul CSM a admis cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon pentru urmărirea penală a unui judecător, conform surselor ZdG, acesta este magistratul Judecătoriei Soroca, Ghenadie Tocaiuc.

UPDATE 10:07 După examinarea cererii procurorului general, membrii CSM au intrat în deliberare.

UPDATE 9:46 În cadrul ședinței, procurorul general interimar, Alexandru Machidon a cerut acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG, acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier. Examinarea subiectului va și în ședință închisă.

UPDATE 9:43 La ședintă sunt prezenți 10 din cei 12 membri ai CSM.