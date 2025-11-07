Comisia Vetting a propus promovarea evaluării externe a trei judecători

Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat evaluarea și a transmis rapoarte cu propunerea de promovare către Consiliul Superior al Magistraturii a judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Natalia Mămăligă, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, și Igor Botezatu, președinte al Judecătoriei Comrat.

Comisia a aprobat astăzi, 7 noiembrie, rapoartele de evaluare, propunând Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) promovarea acestora în urma evaluării externe a integrității. Rapoartele au fost transmise către CSM pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. Subiecții au fost informați cu privire la conținutul rapoartelor Comisiei. Comisia scrie că nu a constatat nicio problemă de integritate în cazul niciunuia dintre cei trei judecători, concluzionând astfel că aceștia pot fi promovați.

Conform procedurii, CSM va examina concluziile Comisiei în ședință publică și va decide asupra acceptării sau respingerii rapoartelor. Potrivit interpretării oferite de Curtea Constituțională, în această etapă rapoartele nu sunt publice. Rapoartele devin publice în termen de trei zile de la expirarea perioadei de contestare sau după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție.

Cine sunt judecătorii audiați?

În 2018, judecătoarea Natalia Mămăligă a decis excluderea candidatei Reghina Apostolova din cursa electorală pentru funcția de primar a mun. Chișinău. Asta după ce reprezentanții Partidului Unității Naționale s-au adresat în instanța de judecată, susținând că Reghina Apostolova ar fi finanțată din bani proveniți din străinătate.

Printr-un Decret al Președintelui R. Moldova nr. 1539-VII din 24 aprilie 2015, Natalia Mămăligă este numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sectorul Centru.

Conform magistrat.md, timp de patru ani (2000-2004) Natalia Mămăligă a fost specialist coordonator al secției juridice și cadre, Departamentul construcții, locuințe și amenajare a Primăriei mun. Chișinău. Tot atunci, ea a lucrat ca lector asistent prin cumul, Catedra Științe Judridice a Academiei de Admisistrare Publică de pe lângă Președintele RM. În perioada 2004 – 2007 a ocupat funcția de specialist principal al secției juridice și cadre a Direcției genarale locativ-comunale și amenajare a Consiliului mun. Chișinău, iar în anii 2007 – 2015 a fost asistent Judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Comisia Vetting scrie că în cadrul ședinței de audiere, judecătorul Andrei Mocanu a reconfirmat corectitudinea informațiilor prezentate Comisiei pe parcursul procesului de evaluare și, în declarația sa de final, a menționat: „În calitate de judecător cu o experiență de peste zece ani, îmi doresc ca, odată finalizat exercițiul de vetting, atât în rândul magistraților, cât și al cetățenilor, să crească încrederea în actul de justiție”.

Conform Hotărârii nr. 121/9 din 24 mai 2022, Andrei Mocanu a fost numit în funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi din 24 mai 2022. Prin Decretul Președintelui RM nr. 1657-VIII din 13 iulie 2020, Mocanu a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

În septembrie 2016, Andrei Mocanu a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Anenii Noi, începând cu 1 ianuarie 2017.

Igor Botezatu activează în sistemul judecătoresc din septembrie 2011, an în care a fost numit pe un termen de cinci ani în funcţia de judecător la Judecătoria Vulcănești, conform magistrat.md. Doi ani mai târziu ajunge să exercite interimatul funcţiei de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti. Pe 4 februarie 2021, magistratul a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, până la completarea funcției în modul stabilit de lege, iar în decembrie 2021, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, acesta ajunge să exercite funcția de președinte al Judecătoriei Comrat.

Statistici generale privind evaluarea judecătorilor

De la lansarea activității sale, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a primit la evaluare 181 de subiecți, conform celor trei acte normative care reglementează evaluarea externă: