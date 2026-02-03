LIVE TEXT Ședința CSM: Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție

Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului.

UPDATE 14:32 Se examinează în ședință închisă contestațiile împotriva hotărârilor Colegiului disciplinar referitor la hotărârile Completelor de examinare a contestațiilor și deciziilor Inspecției judiciare de respingere a sesizărilor.

Conform anexei publicate de CSM, sunt examinate cinci contestații:

Contestația depusă de Procurorul General interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon, împotriva Hotărârii nr. 39/6 din 24 iunie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, sediul central. Contestația depusă de Stela Braniște, Secretar general adjunct al Ministerului Justiției, împotriva Hotărârii nr. 105/12 din 12 decembrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința judecătorilor Iurie Bejenaru (în demisie), Anatolie Țurcanu (în demisie), Ghenadie Iovu (în demisie), Liliana Catan (în demisie), Andrei Harghel (în demisie), Svetlana Filincova (în demisie), Andrei Plămădeală (în demisie), Ion Muruianu (în demisie). Contestația depusă de Anna Petrova, administrator al S.R.L „Magic Cons” împotriva Hotărârii nr. 96/11 din 28 noiembrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința judecătorului Veronica Jomiru-Niculiță de la Judecătoria Chișinău. Contestația depusă de Ludmila Culaclii împotriva Hotărârii nr. 69/8 din 19 august 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința judecătorului Aurelia Pleșca de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender. Contestația depusă de Snejana Russu, administrator al S.R.L „Carenius” împotriva Hotărârii nr. 95/11 din 28 noiembrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința judecătorului Elizaveta Buzu de la Judecătoria Chișinău.

UPDATE 14:30 Membrii CSM au aprobat graficul cu privire la evaluarea judecătorilor de către Colegiul de selecție și evaluare a judecătorilor.

UPDATE 14:24 La ședință a fost anunțat concursul pentru suplinirea funcției vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile. La fel, a fost anunțat concursul pentru suplinirea a trei posturi temporar vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 14:19 CSM a admis retragerea cererii candidatului Radu Jigău de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

UPDATE 14:12 După deliberare, au fost respinse contestațiile depuse de inspectorul-judecător principal, Diana Ioniță, și membrul CSM, Ion Guzun împotriva Hotărârii nr. 13/9 din 05 septembrie 2025 a Colegiului

disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Victor Sîrbu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Membrii CSM, Alexandru Postica și Sergiu Băieșu au votat „contra”.

„Deși, Consiliul a stabilit în acțiunile dvs. că sunt anumite probleme legate de termenul de judecare a multor dosare și toate ele reprezintă o chestiune care vine să aducă atingere onoarei și prestigiului justiției, totuși, în raportul inspecției s-a făcut calificare potrivit articolui «g» și «i» din legea cu privire la răspunderea disciplinară și Consiliul a ajuns la concluzia că este în imposibilitate să recalifice faptele”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

UPDATE 13:30 La ședință se examinează contestațiile depuse de inspectorul-judecător principal, Diana Ioniță, și membrul CSM, Ion Guzun împotriva Hotărârii nr. 13/9 din 05 septembrie 2025 a Colegiului

disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Victor Sîrbu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

UPDATE 13:10 CSM a adoptat sesizarea.

UPDATE 13:00 Membrii CSM examinează sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului.

„CSM atestă o creștere a numărului de incidente, agresiune și intimidare asupra judecătorilor, atât sub formă verbală, cât și fizică. Aceste cazuri au generat preocupări serioase privind securitatea judecătorilor, personalului judecătoriilor, dar și protecția efectivă a independenței justiției, determinând CSM să inițieze un set de măsuri și propuneri de mecanisme de apărare instituțională”, a declarat membrul CSM Alexandru Postica.

Pe 29 ianuarie, o magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată joi, 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. CSM a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”. Cazul este documentat în prezent de către oamenii legii.

Potrivit Consiliului, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile într-un stat de drept și reprezintă un atac direct nu doar asupra unui judecător, ci asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești în ansamblu”.

„Siguranța judecătorilor este esențială pentru buna funcționare a sistemului judiciar, cu atât mai mult cu cât aceștia exercită o muncă deosebit de complexă și de mare responsabilitate în serviciul statului și al societății.

Consiliul reiterează faptul că judecătorii trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mediu sigur, lipsit de presiuni, amenințări sau acte de violență. Orice încălcare a acestor principii afectează grav încrederea publicului în justiție și valorile democratice”, se spune în comunicatul CSM.

UPDATE 12:55 A fost respinsă contestația depusă de Gîrneț Ionela, împotriva Hotărârii nr. 18/10 din 24 octombrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătoarei Aliona Sîrbu de la judecătoria Cahul, sediul central. Hotărârea Colegiului disciplinar a rămas fără modificări.

UPDATE 11:47 Membrii CSM examinează contestația depusă de Gîrneț Ionela, împotriva Hotărârii nr. 18/10 din 24 octombrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătoarei Aliona Sîrbu de la judecătoria Cahul, sediul central.

UPDATE 11:45 La ședință s-a anunțat o pauză.

UPDATE 11:40 Plenul CSM a hotărât să admită contestația depusă de Diana Ioniță, inspector-judecător principal din cadrul Inspecției judiciare, împotriva Hotărârii nr. 19/11 din 28 noiembrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Mihail Bușuleac de la Judecătoria Cahul, sediul central.



Conform deciziei CSM, hotărârea nr. 19/11 din 28 noiembrie 2025 a Colegiului disciplinar a fost anulată, iar judecătorului Mihail Bușuleac a primit o sancțiune disciplinară sub formă de avertisment.

UPDATE 11:20 Membrii CSM s-au retras în deliberare.

UPDATE 11:19 „Îndrăznesc să critic motivația din hotărârea Colegiului că au examinate cauzele în termeni, relativ mari, totuși, având în vedere lipsa unui termen exact de examinare prevăzut de lege, carență legislativă sistemică modificată prin termenul de atragere la răspundere penală, volumul mare de dosare, precum și conduita participanților la proces, au servit motive justificative care nu pot fi imputabile magistratului. Prin această abordare a Colegiului disciplinar, inspecția a considerat că, de fapt, se legalizează tergiversarea tuturor cauzelor care nu au în norma procesual penală un termen fix. Situație cu care noi nu putem fi de acord”, a declarat Diana Ioniță, inspector-judecător principal din cadrul Inspecției judiciare.

UPDATE 10:51 Urmează să fie examinată contestația depusă de Diana Ioniță, inspector-judecător principal din cadrul Inspecției judiciare, împotriva Hotărârii nr. 19/11 din 28 noiembrie 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Mihail Bușuleac de la Judecătoria Cahul, sediul central.

„În patru cauze penale, ce țin de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, judecătorul, așa cum se menționează în încheiere, a tergiversat sau a admis comportamentul părților, astfel încât până la pronunțarea sentinței să intervină termenul de prescripție. Curtea de Apel fiind nevoită să constate existența nevinovăției și să elibereze persoanei de răspundere. Inspecția s-a autosesizat”, a declarat membra CSM, Livia Mitrofan.

UPDATE 10:49 Membrii CSM au decis să amâne examinarea raportului Comisiei de evaluare în privința judecătorului Mihail Bușuleac.

UPDATE 10:30 Se examinează raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Mihail Bușuleac, în calitate de ex-președinte interimar al Judecătoriei Cahul.

Pe 22 ianuarie, Comisia de evaluare a propus nepromovarea magistratului Bușuleac. Audierea lui Mihail Bușuleac din decembrie 2025 a durat peste trei ore, timp în care membrii Completului C, din care fac parte Andrei Bivol, Willem Brouwer și Lavly Perling, au examinat economiile în numerar declarate înainte și în timpul evaluării, precum și diferențele dintre venituri și cheltuieli în anii 2013, 2016–2017 și 2023–2024. Comisia a solicitat detalii și despre sursele banilor pentru unele cheltuieli din 2025, inclusiv cele pentru vacanțe.

În cadrul audierii, Comisia a solicitat exlicații și despre donațiile sau alte intrări financiare considerate „insuficient justificate”, precum și două situații „ce ar putea reprezenta conflicte de interese, relevante pentru evaluarea integrității etice a magistratului”.

Mihail Bușuleac s-a aflat și pe lista candidaților judecători propuși de CSM pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii în aprilie 2022. Prin Decizia nr. 13 din 6 ianuarie 2023, Comisia a decis că acesta nu a promovat evaluarea. Bușuleac a contestat decizia Comisiei la Curtea Supremă de Justiție, care a dispus re-evaluarea magistratului. Apoi, Mihai Bușuleac a informat Comisia despre retragerea sa din concurs și a solicitat încetarea procedurii de evaluare reluată în privința sa. În cele din urmă, Comisia Pre-Vetting a emis o decizie de nepromovare a evaluării în privința judecătorului Mihail Bușuleac.

Judecătorul Mihail Bușuleac/ Captură de ecran CSM

Decizia de nepromovare în privința lui Bușuleac a fost adoptată de Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a constatat că judecătorul „nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023”.

Conform procedurii legale, CSM urmează să examineze raportul și să decidă asupra acceptării sau respingerii recomandării Comisiei.

UPDATE 10:25 La ședință a fost anunțată o pauză.

UPDATE 10:23 Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, a promovat evaluarea externă. Membrii CSM au aprobat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare, cu un vot unanim.

UPDATE 10:15 Membrii CSM s-au retras în deliberare.

UPDATE 10:00 La ședință este examinat Raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Rusu, în calitate de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia. Anterior, Comsia a propus promovarea judecătorului.

Judecătorul Ion Rusu/ Captură de ecran CSM

UPDATE 9:57 Vosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat evaluarea externă.

UPDATE 9:44 Membrii CSM urmează să delibereze și să pronunțe decizia cu privire la raportul Comisiei de evaluare externă a judecătoarei Sofia Ghidirim (Aramă). Comisia a propus nepromovarea fostei vicepreședinte a Judecătoriei Cimișlia.

UPDATE 9:42 Pe ordinea de zi a fost inclus subiectul aprobării graficului cu privire la evaluarea judecătorilor de către Colegiul de selecție și evaluare a judecătorilor.

UPDATE 9:40 Ședința a fost declarată deschisă, fiind prezenți toți cei 12 membri CSM.

La ședință urmează să fie anunțate mai multe concursuri: pentru suplinirea funcției vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție și pentru suplinirea posturilor temporar vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.