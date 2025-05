LIVE TEXT Rusia a atacat portul Odesa în plină zi, cu rachete balistice. Război în Ucraina, ziua 1185

UPDATE 21:55 Cel puțin o persoană a fost ucisă vineri în orașul ucrainean Odesa într-un atac rusesc cu două rachete balistice împotriva infrastructurii portuare, care a făcut de asemenea opt răniți, dintre care patru grav, potrivit șefului administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kiper.

Guvernatorul regional a indicat că atacul a avut loc la scurt timp după ora locală 16:00, potrivit EFE, citat de Hotnews.ro.

Oficialul a îndemnat locuitorii și vizitatorii Odesei să respecte recomandările autorităților și să meargă în adăposturile antiaeriene atunci când sună sirenele.

Potrivit agenției de presă ucrainene Unian, acesta este al doilea atac din cursul zilei de vineri asupra Odesei, după cel din cursul dimineții, când Rusia a lansat modele noi de drone kamikaze împotriva acestui oraș-port.

Rusia a atacat periodic portul Odesa de la începutul războiului. Orașul este unul dintre cele mai afectate de atacurile aeriene rusești și a suferit numeroase bombardamente devastatoare.

