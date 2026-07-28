LIVE TEXT Salvatorii au fost ținta unui atac rusesc în timp de stingeau un incendiu în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1616

UPDATE 12:00 În raionul Zaporijjea, salvatorii au fost ținta unui atac cu drone rusești în timp ce stingeau un incendiu izbucnit pe un teren deschis, într-o zonă forestieră.

Patru pompieri au suferit barotraumatisme și răni ușoare provocate de schije. Acestora le-a fost acordat ajutorul medical necesar.

Rusia continuă să distrugă infrastructura civilă și să vâneze în mod deliberat subdiviziunile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, încălcând toate normele dreptului internațional umanitar.

UPDATE 10:00 În Sumî, bombele aeriene ghidate rusești au lovit sectorul rezidențial de la periferia orașului. Șase persoane au fost rănite – trei copii și trei adulți, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Au fost distruse și avariate case particulare. Salvatorii au inspectat locul impactului și au oferit ajutor cetățenilor. De asemenea, rușii au atacat un obiectiv de infrastructură civilă, iar salvatorii au lichidat operativ incendiul izbucnit în urma loviturii.

În Nedrîhailiv, o dronă de atac a lovit un obiectiv de infrastructură civilă. Potrivit informațiilor preliminare, trei persoane au fost rănite.

În comunitățile Stepaniivska și Sumî, sub atacuri au ajuns întreprinderi agricole. Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu depistate.

UPDATE 8:25 În noaptea de 28 iulie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 131 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-imitatoare de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Breansk, Kursk și Orel (Rusia), Donețk (teritoriu ocupat temporar) și Hvardiiske (Crimeea), au anunțat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 107 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul, centrul și estul Ucrainei.

Totuși, au fost înregistrate 16 lovituri ale dronelor de atac în 9 locații, iar resturile dronelor doborâte au căzut în 6 locații.