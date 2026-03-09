LIVE TEXT S-au încheiat operațiunile de salvare de la blocul de locuit din Harkiv, atacat de o rachetă rusească: 10 persoane au murit, iar alte patru sunt dispărute. Război în Ucraina, ziua 1475

UPDATE 13:01 La Harkiv, operațiunile de căutare și salvare la o clădire lovită de o rachetă rusească au fost finalizate după două zile, a raportat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko.

„Salvatorii au demontat structurile grele de beton metru cu metru. În total, au fost îndepărtați peste 2400 de metri cubi de materiale de construcție. Acesta a fost un atac țintit. S-a întâmplat noaptea, în timp ce zeci de familii, locuitori ai acestei clădiri cu cinci etaje, dormeau”, a scris Klimenko.

În prezent, se cunoaște că zece persoane au murit, inclusiv doi copii – un băiat de șapte ani și o fată de 13 ani.

Atacul armatei ruse a avariat aproximativ 20 de case, mașini și o instituție de învățământ din oraș.

Conform ministrului ucrainean de Interne, sute de specialiști au fost trimiși pentru a curăța molozul și urmele atacului cu rachete. Au fost implicați dresori de câini, alpiniști, o unitate de geniu și echipe ale Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei din alte regiuni. Pe 7 martie, trupele rusești au atacat echipele de salvare în timp ce acestea se aflau în misiune. Trei vehicule ale Serviciului de Urgență de Stat au fost distruse la Dnipro, iar unul la Harkiv.

UPDATE 9:36 În noaptea de 9 martie, armata rusă a atacat Ucraina cu două rachete balistice „Iskander-M”, precum și cu 197 de drone de atac „Shahed”, „Gerbera” și „Italmas”, precum și cu alte tipuri de drone, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, forțele de apărare aeriană au doborât sau au suprimat 161 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării.

Lovituri cu două rachete și 36 de drone de atac au fost înregistrate în opt locații, precum și prăbușirea unor drone doborâte (resturi) într-o locație.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, forțele de rachete antiaeriene, unități de război electronic, sisteme aeriene fără pilot și grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, se arată în comunicat.

8:03 Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus o coloană mecanizată de soldați ruși pe frontul de la Huliaipole, a raportat Brigada 414 de Sisteme Autopilotate „Păsările Maghiare”. Atacurile au fost efectuate prin intermediul dronelor.

„Rușii din Brigada 40 Mecanizată Separată au încercat din nou să pătrundă pe frontul de la Huliaipole. Nu au reușit să se infiltreze cu un grup mic de infanterie, dar, din motive necunoscute, au crezut în propriile forțe și de data aceasta au decis să intre cu vehicule blindate”, se arată în comunicat.

Un tanc, un vehicul blindat de luptă și două ATV-uri care transportau trupe, care se deplasau pe ruta Malinivka – Zelenîi Hai – Huliaipole, au fost detectate de operatorii de dronei ai Brigăzii 414 „Păsările Maghiare”.

La fel, mai multe drone din Regimentul 225 de Asalt Separat, Brigada 5 de Asalt Separată Kiev și alte unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei s-au alăturat operațiunii.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în sudul Ucrainei, Forțele de Apărare ale Ucrainei au reușit să restabilească controlul asupra a 400–435 de kilometri pătrați de teritoriu, perturbând astfel planurile trupelor ruse pentru o ofensivă de primăvară în acea direcție.