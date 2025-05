LIVE TEXT Rușii au atacat civilii din Sumî în timpul distribuirii ajutorului umanitar. Război în Ucraina, ziua 1182

UPDATE 16:41 Trupele ruse au atacat regiunea Sumî în timpul distribuirii de ajutor umanitar, a informat biroul procurorului regional Sumî.

Potrivit anchetei, atacul a avut loc în jurul orei 11:00. Rușii au atacat cu drona locul de livrare a ajutoarelor din satul Velîka Pisarevka, districtul Ahtîrskî.

Ca urmare a atacului, două persoane au fost rănite: un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost spitalizat, iar altul, în vârstă de 51 de ani, a fost tratat fără a fi spitalizat.

UPDATE 13:01 Consiliul Uniunii Europene a adoptat cel de-al 17-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Potrivit acesteia, noile sancțiuni vor afecta 200 de nave ale flotei de umbră a Rusiei. În plus, noile restricții împotriva Rusiei vizează „abordarea amenințărilor hibride și protejarea drepturilor omului”.

