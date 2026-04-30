LIVE TEXT Rușii au atacat Cernihiv, rănind trei persoane și avariand o clădire administrativă. Război în Ucraina, ziua 1527

UPDATE 15:45 La Cernihiv, un atac rusesc comis în ziua de 30 aprilie a lovit o clădire administrativă, soldat cu trei răniți, scrie Ukrinform.

Totodată, mai multe case rezidențiale au fost avariate.

Forțele rusești au atacat peste noapte și comunitatea Sosnîtsia din regiunea Cernihiv cu drone, rănind doi civili și avariind echipamente agricole aparținând unei instituții de învățământ.

UPDATE 12:17 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rus asupra raionului Dniprovskîi, informează administrația militară. Patru dintre ele au fost spitalizate.

Potrivit sursei, un autobuz și două autoturisme au fost distruse, în timp ce alte 8 mașini au fost avariate. Un magazin și un bloc de locuințe au fost avariate.

UPDATE 12:10 Șapte localități din regiunea Donețk au fost ținta atcurilor rusești. este vorba despre Drujkivka, Kramatorsk, Mîkolaivka, Sviatohorivka, satele Kindrativka, Ocheretine, Tetîanivka. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, o persoană a murit, trei au fost rănite.

Au fost distruse 21 de obiective civile, dintre care 11 clădiri de locuit.

UPDATE 08:43 Trupele ruse au lansat un atac masiv asupra orașului Odesa în noaptea de 29 spre 30 aprilie, a anunțat de Oleh Kiperi, șeful administrației militare regionale Odesa. În total, conform datelor de la această oră, 18 persoane au fost rănite, dintre care nouă au fost spitalizate. Cel puțin două persoane se află în prezent la terapie intensivă în stare gravă, medicii luptând pentru a le salva viața.

Au fost afectate clădiri sociale și comerciale: clădirea grădiniței a suferit distrugeri semnificative, iar centrul comercial, hotelul și clădirile administrative au fost avariate. În mai multe parcări, zeci de autobuze și autoturisme au fost distruse sau avariate.