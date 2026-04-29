LIVE TEXT Forțele ucrainene au lovit nava „MARQUISE”, inclusă pe listele de sancțiuni. Război în Ucraina, ziua 1526

UPDATE 13:20 Unități ale Forțelor Navale ale Ucrainei au lovit, pe 29 aprilie, nava „MARQUISE”, aflată sub sancțiuni. Informația a fost comunicată de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Nava „MARQUISE”, inclusă pe listele de sancțiuni, este un petrolier care transportă țiței rusesc sub pavilionul Camerunului. În momentul atacului, aceasta se afla în derivă, la aproximativ 210 kilometri sud-est de orașul Tuapse, din Rusia. Petrolierul nu transmitea semnal și, cel mai probabil, aștepta încărcarea produselor petroliere în larg, de la o altă navă, scrie Hromadske.

Potrivit Statului Major, lovitura a vizat partea de la pupa, inclusiv zona sistemului de propulsie, precum și compartimentul mașinilor.

„Petrolierul MARQUISE se află sub sancțiuni impuse de Ucraina, Regatul Unit, Uniunea Europeană, Elveția, Noua Zeelandă și Canada și a fost utilizat de inamic pentru transportul ilegal de produse petroliere”, au precizat militarii.

Aceștia au adăugat că amploarea avariilor suferite de navă este în curs de clarificare.

UPDATE 13:15 Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a prezentat datele pe 29 aprilie. În acest total sunt incluse și circa 1 180 de pierderi înregistrate de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

UPDATE 13:10 Rusia a lansat, în cursul nopții, 171 de drone asupra Ucrainei, au anunțat Forțele Aeriene. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 154 dintre acestea, în timp ce 12 lovituri au fost înregistrate în 10 locații. De asemenea, resturi de drone doborâte au căzut în alte 12 zone.

UPDATE 10:54 În ultimele 24 de ore, în Ucraina, cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite în urma atacurilor cu drone, conform unui bilanț prezentat de Mediazona. În noaptea de 28 spre 29 aprilie, regiunea Sumî, o femeie de 65 de ani a murit în urma unui atac cu dronă rusească asupra unui sector locativ. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, la locul loviturii a izbucnit un incendiu.

Șeful administrației militare regionale Sumî, Oleh Hrihorov, a precizat că femeia a murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon. Alte opt persoane au fost rănite.

În regiunea Harkiv, în orașul Ciuhuiiv, au murit doi bărbați, în vârstă de 74 și 54 de ani, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleh Sîniehubov.

În partea regiunii Donețk controlată de autoritățile ucrainene, două persoane au fost ucise în localitățile Kondrativka și Komîșuvaha, potrivit șefului administrației militare regionale, Vadîm Filașkin. Alte detalii despre victime nu au fost oferite.

În regiunea Herson, șapte persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore, inclusiv o femeie, după ce o dronă a lovit un taxi în raionul Dnipro din orașul Herson, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin.

UPDATE 10:36 În mai multe regiuni din Rusia a fost instituită alertă aeriană, în contextul unor atacuri cu drone. Printre țintele vizate se numără obiective din orașele Orsk și Perm. Informațiile au fost comunicate de autoritățile locale, citate de Hromadske.

Guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, a anunțat că o dronă a lovit o platformă industrială. Potrivit acestuia, angajații au fost evacuați, iar victime nu au fost raportate. La locul impactului s-a produs un incendiu, iar echipele operative și serviciile de urgență intervin.

Primarul orașului Orsk, Artiom Vorobiov, a anunțat că există risc de atacuri cu drone asupra localității. „Vă rugăm să nu intrați în panică și să respectați regulile de comportament în astfel de situații. Nu ieșiți afară și nu vă apropiați de ferestre”, a transmis acesta.

În același timp, aeroportul din Orsk a instituit restricții temporare pentru decolarea și aterizarea aeronavelor.

UPDATE 8:40 Rusia restrânge parada militară de 9 mai, organizată anual la Moscova, și nu va expune tehnică militară în cadrul evenimentului, care în mod tradițional servește drept demonstrație a forței sale militare. Parada restrânsă, desfășurată în Piața Roșie, nu va include coloana obișnuită de vehicule militare „din cauza situației operaționale curente”, a anunțat Ministerul rus al Apărării pe 28 aprilie, fără a oferi alte detalii.

Absența tancurilor și a altor echipamente grele, de regulă elemente centrale ale paradei, marchează o schimbare notabilă pentru eveniment. Cu toate acestea, potrivit ministerului, parada va include o coloană de militari pe jos, formată din studenți ai instituțiilor militare de învățământ, care vor reprezenta diferite ramuri ale armatei ruse, precum și un segment aerian.

Transmisiunea paradei va include și imagini din invazia Rusiei în Ucraina. Evenimentul ar urma să se încheie cu survolul deasupra Moscovei al unor avioane „Su-25”, care vor lăsa în urmă fum în culorile drapelului Rusiei.

În fiecare an, pe 9 mai, Rusia organizează parade militare la Moscova pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Celebrările pun accent pe rolul Uniunii Sovietice în victorie.