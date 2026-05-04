LIVE TEXT Rusia propune prelungirea „armistițiului de Ziua Victoriei” pe 8 și 9 mai, Ucraina declară că nu a primit nicio propunere. Război în Ucraina, ziua 1531

UPDATE 22:00 Președintele rus Vladimir Putin a decis să declare o „încetinire a focului de Ziua Victoriei” de două zile, în perioada 8-9 mai, conform declarației Ministerului rus al Apărării din 4 mai, transmite Kyiv Independent.

„Sperăm că partea ucraineană va urma acest exemplu”, a declarat ministerul rus.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 4 mai că Ucraina nu a primit propuneri oficiale de încetare a focului, contrastând armistițiile pretinse de Rusia cu atacurile continue asupra orașelor ucrainene.

„Acesta este războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dacă SUA și Rusia negociază, este important ca partea noastră să știe despre ce vorbește”, a spus Zelenski.

Zelenski și-a exprimat scepticismul cu privire la interesul Moscovei de a opri ostilitățile, atrăgând atenția asupra recentelor atacuri mortale ale Rusiei împotriva Merefa din regiunea Harkov și Dnipro.

Putin a propus pentru prima dată un armistițiu de o zi pe 9 mai – o zi în care Rusia sărbătorește victoria în cel de-al Doilea Război Mondial – în timpul apelului său cu președintele american Donald Trump pe 29 aprilie. Moscova și-a redus anterior planificata paradă de Ziua Victoriei, o demonstrație anuală a forței sale militare proiectate, pe fondul temerilor de potențiale atacuri ucrainene.

Ministerul rus al Apărării a avertizat pe 4 mai că, în cazul în care Ucraina va încerca să atace Moscova în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei, aceasta va răspunde cu un „atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”.

UPDATE 16:59 În marja Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o întrevedere cu prim-ministrul canadian Mark Carney, care a anunțat o asistență financiară de 200 de milioane de dolari pentru Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei (PURL).

„Mulțumesc Canadei pentru sprijinul semnificativ acordat programului PURL. Cei 200 de milioane de dolari suplimentari, anunțați astăzi de prim-ministrul Mark Carney, contribuie la protejarea oamenilor noștri de atacurile rusești constante. În total, Canada a alocat deja peste 830 de milioane de dolari pentru susținerea acestei inițiative. Sunt decizii care salvează cu adevărat vieți.

În cadrul întâlnirii, am discutat în detaliu despre consolidarea cooperării dintre Ucraina și Canada, despre sprijinul pentru oamenii noștri și despre eforturile de returnare a copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Le suntem recunoscători prietenilor canadieni și întregului popor pentru sprijinul puternic”, a spus liderul de la Kiev.

UPDATE 14:00 Patru persoane au murit, printre care doi bărbați, de 50 și 63 de ani, și două femei, de 41 și 52 de ani, iar alte 18 au fost rănite după un atac rusesc asupra orașului ucrainean Merefa.

„Dintre răniți, trei persoane se află în stare gravă. Alte 13 persoane au suferit traumatisme provocate de explozie, de gravitate medie. Toți beneficiază de asistența medicală necesară.

Au fost avariate cel puțin 10 gospodării, 4 magazine, un service auto, o clădire administrativă, 2 automobile și o unitate de alimentație publică. La fața locului continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor”, anunță Oleh Siniehubov, șeful Administrației militare regionale din Harkiv.

UPDATE 09:53 În ultimele 24 de ore, o persoană a murit, iar alte 12 au fost rănite, inclusiv un copil, în regiunea Herson. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației regionale, Oleksandr Prokudin, printr-o postare pe Telegram.

„(…) Rușii au lovit infrastructura socială și cartierele rezidențiale ale localităților din regiune, avariind, în special, 4 blocuri de locuințe. De asemenea, ocupanții au distrus anexe gospodărești, o ambulanță și vehicule private (…).

Din comunitățile eliberate ale regiunii au fost evacuate opt persoane”, a spus el.

UPDATE 08:23 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Erevan cu prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat că Ucraina este pregătită pentru următoarea rundă de negocieri într-un format trilateral, scrie presa ucraineană.

„În Ucraina, apreciem toate măsurile pe care Regatul Unit le-a luat pentru a sprijini poporul nostru și pentru a slăbi agresorul, inclusiv eforturile de a contracara flota fantomă a Rusiei. Am discutat acest subiect astăzi cu Keir”, a menționat Zelenski.

De asemenea, s-a acordat o atenție semnificativă sprijinului pentru apărarea Ucrainei, inclusiv contribuțiilor la programul PURL (Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei, n.r.).

„Ucraina este pregătită pentru următoarea rundă de negocieri într-un format trilateral. Procesul de negociere pentru obținerea unei păci juste și demne s-a aflat, de asemenea, printre subiectele discuțiilor noastre. Apreciem poziția Regatului Unit privind continuarea presiunii asupra Rusiei. Acest lucru este cu adevărat important”, a subliniat Zelenski.

Părțile au discutat separat și despre sprijinul pentru sectorul energetic al Ucrainei.

„L-am informat pe prim-ministru despre situația de pe câmpul de luptă și despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Este important ca Europa să-și coordoneze eforturile și să dezvolte un sistem comun de apărare aeriană pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Rusiei”, a subliniat Zelenski.

Zelenski a discutat, de asemenea, domeniile prioritare ale apărării Ucrainei, inclusiv consolidarea apărării aeriene, cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo.