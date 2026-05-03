LIVE TEXT Armata rusă a lansat 45 de atacuri asupra Forțelor de Apărare ale Ucrainei de la începutul zilei. Război în Ucraina, ziua 1530

UPDATE 18:00 Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat acest lucru pe Facebook într-o informare operațională de la ora 16:00, duminică, 3 mai, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă bombardează zonele de frontieră. Astăzi, în regiunea Sumî, au fost atacate zonele Iskryskivshchyna, Sopych, Korenok, Neskuchne, Bezsalivka, Prohres, Bachivsk și Volfyne. În regiunea Cernihiv — Serhiivka și Dibrova. Vilna Sloboda a fost lovită de un atac aerian”, se arată în comunicat.

În direcțiile Slobozhanshchyna de Nord și Kursk, inamicul a efectuat un atac aerian, a lansat o bombă aeriană și a lansat 43 de atacuri cu artilerie asupra zonelor populate și a pozițiilor ucrainene.

În direcția Kupiansk, nu s-au înregistrat acțiuni active. În direcția Lyman, armata a efectuat două tentative de asalt către Lyman și Ozerne; o luptă este încă în desfășurare.

În direcția Sloviansk, inamicul a efectuat două tentative de asalt către Rai-Oleksandrivka și Riznykivka. În direcția Kramatorsk, nu s-au înregistrat acțiuni ofensive.

În direcția Kosteantînivka, forțele ruse au lansat 12 atacuri în apropierea localităților Kosteantînivka, Oleksandro-Shultyne, Pleshchiivka, Ivanopillia, Illinivka, Stepanivka, Rusyn Yar și Sofiivka. Una dintre aceste confruntări este încă în desfășurare.

În direcția Pokrovsk, de la începutul zilei, armata rusă a încercat de 16 ori să împingă forțele ucrainene din pozițiile lor spre Dorozhne, Rodynske, Pokrovsk, Hryshyne, Kotlyne, Udachne, Molodetske și Novopavlivka. Patru confruntări sunt încă în desfășurare.

În direcția Orikhiv, armata a efectuat un atac în apropierea localității Shcherbaky și a lansat lovituri aeriene în apropierea localităților Orikhiv, Odarivka, Zarichne și Komyshuvakha.

Nu s-au înregistrat schimbări semnificative în celelalte direcții. Nu s-au observat încercări de avansare ale armatei ruse în aceste zone.

UPDATE 15:00 Forțele ucrainene au atacat o navă rusească de rachete din clasa Karakurt, o navă de patrulare și un petrolier aparținând flotei fantomă în portul Primorsk din regiunea Leningrad, a declarat președintelui, pe 3 mai, șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Yevhen Khmara, conform Kyiv Independent.

„Au fost provocate daune semnificative și infrastructurii portului de încărcare a petrolului”, a afirmat președintele Volodimir Zelenski.

O navă de rachete din clasa Karakurt este înarmată cu diverse arme, inclusiv rachete Kalibr.

Vestea vine după ce Ucraina a lovit alte două nave rusești aparținând flotei fantomă a Rusiei în apropiere de Novorossiysk, un port de la Marea Neagră, într-o operațiune raportată mai devreme în cursul zilei de către președinte.

„Fiecare astfel de rezultat al nostru limitează potențialul de război al Rusiei”, a spus Zelenski.

The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste informații. Președintele a declarat că a coordonat „răspunsuri juste” suplimentare la atacurile rusești asupra Ucrainei împreună cu serviciile de securitate ale țării, avertizând că „prelungirea războiului nu va face decât să intensifice operațiunile noastre defensive”.

Ucraina și-a intensificat atacul asupra infrastructurii petroliere din regiunea Leningrad, vizând în principal terminalele petroliere din orașele portuare Ust-Luga și Primorsk.

UPDATE 11:35 În această noapte, armata rusă a atacat din nou regiunea Odesa, anunță Serviciul de Urgențe al Ucrainei. În zona rezidențială, trei case au fost avariate — părți ale locuințelor au fost distruse, ferestrele sparte și structurile deteriorate. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite.

Infrastructura portuară a fost, de asemenea, lovită — a izbucnit un incendiu, pe care echipele de salvare l-au stins rapid. Aici a murit încă o persoană, iar două au fost rănite.

La operațiunile de lichidare a consecințelor au fost implicați 83 de salvatori și 23 de unități tehnice ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, precum și 4 reprezentanți ai pompierilor voluntari și o unitate tehnică.

UPDATE 09:20 Rusia a lansat un atac masiv cu drone împotriva Kievului în seara a zilei de 2 mai. Forțele Aeriene au început să avertizeze că roiuri de drone rusești se îndreptau spre capitală cu puțin timp înainte de ora 22:00, ora locală. O oră mai târziu, jurnaliștii Kyiv Independent aflați la sol au raportat că apărarea aeriană era activă deasupra orașului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat explozii și a îndemnat locuitorii să se adăpostească. Grupurile de monitorizare au raportat că până la 30 de drone zburau spre Kiev, deși aceste rapoarte nu au putut fi verificate la momentul publicării.

Pompierii au stins incendiile din trei case și o clădire rezidențială cu două etaje, flăcările extinzându-se la două clădiri adiacente, a raportat Serviciul de Urgență de Stat.

Nu au fost raportate victime în incendii.

Atacul asupra Kievului vine la o zi după ce Rusia a efectuat un rar atac masiv cu drone în timpul zilei în Ucraina, pe 1 mai, rănind cel puțin 12 persoane în orașul vestic Ternopil. Orașul se află departe de liniile frontului, la aproximativ 130 de kilometri (80 de mile) de granița cu Polonia.