LIVE TEXT Forțele ruse atacă Harkiv cu drone; trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1529

UPDATE 13:50 Forțele ruse au atacat Harkiv cu drone; trei persoane au fost rănite.

Despre aceasta a anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, pe Telegram.

El a adăugat că personalul medical acordă asistență victimelor la fața locului.

UPDATE 12:00 Numărul persoanelor rănite în urma atacului de azi-dimineață asupra unui autobuz din Herson a crescut la nouă; una dintre victime este cadru medical.

Aceste informații au fost comunicate de Administrația Militară Regională din Herson.

„O asistentă medicală în vârstă de 55 de ani a fost internată la spital cu traumatisme cauzate de explozie, comoție cerebrală și răni provocate la nivelul capului”, se arată în comunicat.

UPDATE 09:40 În Herson, inamicul a atacat un microbuz: două persoane au fost ucise, printre care un angajat al unei companii municipale de utilități și o femeie neidentificată a cărei identitate este în curs de stabilire, iar mai multe persoane au fost rănite. Acest lucru a fost raportat de Administrația Militară a orașului Herson.

„În jurul orei 7:00 dimineața, teroriștii ruși au lovit un microbuz în districtul Dniprovskyi cu o dronă”, se arată în comunicat.

După cum s-a menționat, un angajat al uneia dintre companiile de utilități ale Consiliului Local din Herson și o femeie neidentificată, a cărei identitate este stabilită de serviciile competente, au suferit leziuni mortale.

În plus, alți șapte pasageri din microbuz au fost răniți. Printre aceștia se numără șase bărbați și o femeie. Patru dintre ei sunt angajați ai serviciilor de utilități. Toți se află în prezent în spital. Diagnosticul preliminar este de leziuni cauzate de explozie.

Personalul medical acordă victimelor îngrijirile necesare și continuă să efectueze examinări.

09:00 Atac asupra infrastructurii portuare din Izmail

Administrația Militară a districtului Izmail a făcut această declarație pe Telegram.