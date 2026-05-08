LIVE TEXT Rusia a atacat Ucraina noaptea trecută cu peste 65 de drone, 11 au căzut în locații din țară. Război în Ucraina, ziua 1535

UPDATE 8:20 În noaptea de 8 mai, armata rusă a atacat cu 67 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone „Parodia”, lansate din direcțiile Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Millerovo – Federația Rusă și Hvardiiske, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 56 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 11 drone de atac în 8 locații, precum și căderea unor drone doborâte în alte 7 locații.